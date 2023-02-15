中国官媒评陈戌源被查：以刮骨疗毒意志荡涤足坛浊水

湖北省纪委监委网站星期二（2月14日）晚间发出公告称，中国足球协会主席、党委副书记陈戌源涉嫌严重违纪违法，目前正接受调查。中国官媒央广网星期三对此发表评论说，要“动”就动“硬骨头”，要“追”就追“源头”。反腐一反到底、绝不留情，才是以刮骨疗毒、壮士断腕意志荡涤足坛浊水的本义。

文章说，自去年11月前任国足主帅李铁被查，到今日“现役”足协主席任上仓皇落马，意味着足球反腐进入深水区，中国足球反腐历史也被遽然改写。

文章指出，足协主席被查，可谓中国足球史上“首例”。中国足坛此轮反赌扫黑风暴有多猛烈，反腐决心有多大，由此可见一斑。要“动”就动“硬骨头”，要“追”就追“源头”。反腐一反到底、绝不留情，才是以刮骨疗毒、壮士断腕意志荡涤足坛浊水的本义。

文章还说，这番行动创下了新路径。李铁是有史以来首个被“问罪”的前任国足主帅。作为男子国足首次冲进世界杯的功勋球员，李铁身份特殊。其既有“江湖大哥”的风范，又有在数家中超俱乐部履职甚至挂帅的经历，在他的身上，集中显现着英雄变成反面教材、“朋友圈”变成中国足球染缸之一的鲜明特征。而从李铁到中国足协原秘书长刘奕、中国足协常务副秘书长兼国管部部长陈永亮，再到足协主席陈戌源先后东窗事发的“时间线”来看，李铁已然被视为反腐取得突破的“关键先生”。这种针对焦点、关键点“集中爆破”带出“大瓜”的手法，具有实效和威力。

文章最后指出，身居要位，不思报效国家，不思奋力推动中央制定的足改策略，玷污绿茵场令中国足球步步陷入困境，这样的行径，必须予以严惩。唯如此，才能正本清源，还中国足球一个风清气正、充满朝气的环境。

陈戌源涉嫌严重违纪违法而被调查，是自去年11月以来第四名被查的中国足坛重要人物。

67岁的陈戌源在成为中国足协主席前，曾任上海国际港务（集团）股份有限公司党委书记、董事长。2019年12月，他出任中国足协党委副书记。