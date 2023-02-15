秦刚会见伊朗外长：继续在彼此核心利益问题相互支持

中国外交部长秦刚星期二（2月14日）在北京同伊朗外长阿卜杜拉希扬举行会谈时说，双方要继续在涉及彼此核心利益问题上相互支持，加强在国际和地区事务中的协调合作。中方支持伊方维护正当合法权益，将继续推动伊核问题政治外交解决进程。

根据中国外交部网站发布的新闻稿，秦刚说，中国国家主席习近平刚刚同伊朗总统莱希举行富有成果的会谈，达成广泛重要共识，为中伊关系发展提供重要战略指引，注入强劲动力。中方愿同伊方深化务实合作，密切人文交流，将两国元首最新共识落到实处，推动中伊全面战略伙伴关系不断取得新进展。

秦刚强调，双方要继续在涉及彼此核心利益问题上相互支持，加强在国际和地区事务中的协调合作，为促进地区长治久安作出共同努力，维护国际关系基本准则和国际秩序，捍卫发展中国家共同利益和国际公平正义。

关于伊核问题，秦刚表示，中方支持伊方维护正当合法权益，将继续推动伊核问题政治外交解决进程，呼吁其他有关各方也要为此作出积极努力。

伊朗总统莱希星期二起对中国展开三天国事访问，当天会见了习近平、中国总理李克强，以及全国人大常委会委员长栗战书。这是莱希首次访华，也是2018以来，首次有伊朗总统访华。

习近平会见莱希时强调，中国始终从战略高度看待和发展中伊关系，无论国际和地区形势如何变化，都将毫不动摇发展同伊朗的友好合作。莱希则形容中伊为“共患难的朋友”。

