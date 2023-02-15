林智坚撤台大学位诉愿 陈明通忧全案含冤莫白

台湾新竹市前市长林智坚决定撤回对台湾大学学位的诉愿后，前国安局长陈明通说，“深知此举势将使林智坚含冤莫白”，因此他要公开自己提供给教育部的说明与资料，还原事实始末。

综合《自由时报》、《联合报》等报道，林智坚星期二（2月14日）晚上为学术论文争议在社交媒体脸书上发文道歉。

林智坚写道，对中华大学一案，尊重教育部诉愿审议委员会的决议，后续不再进行行政诉讼。此外，他已委由办理诉愿的律师，撤回针对台湾大学学位的诉愿。

随后，林智坚指导教授陈明通通过律师发声明说，林智坚决定向教育部撤回诉愿一事，他担任林智坚硕士指导教授，尊重林智坚个人意愿，但他深知此举势将使林智坚含冤莫白，且事涉台湾大学学术伦理争议，因此公开他以林智坚辅佐人身份参与教育部诉愿案时，提供给教育部的说明与资料。

声明说：“比对林智坚、（另一名硕士生）余正煌论文写作时序与写作进度，俾使社会公众得借上开资料理清本件论文争议真相、还原事实始末，以期还诸林智坚一个迟来的正义与公道。”

根据陈明通提供教育部诉愿委员会的说明，当中提到余正煌并非其硕士论文核心部分之原始创作者；余正煌论文写作过程出现了困难；他将指导林智坚的研究设计提供给余正煌参考。

陈明通说，事实上是余正煌参考了林智坚的创作成果，但林智坚并无抄袭余正煌的论文，台大学伦会的判决实为一大冤案。

台湾大学去年8月认定林智坚论文抄袭，台大教务处也宣布撤销他的硕士学位。

台大指林智坚与余正煌的论文内容“高度重叠”，逾越合理范围。两篇论文不仅摘要前七行几乎一样、论文结论雷同，连图表、英文拼字的错误也一样。但余正煌的论文早半年完成，因此认定林智坚抄袭。

对此，林智坚通过律师向教育部提起诉愿。林智坚在中华大学的硕士论文也被认定抄袭而撤销学位。