港保安局：批准陈同佳入境的决定权和主导权完全在台湾

台湾下周一（20日）起受理港澳居民自由行申请，台陆委会星期二被问到港男陈同佳涉嫌在台湾杀死女友潘晓颖一案时回应，台方立场没变，同事件涉及双方管辖权和相关公权力的行使，希望港府务实回应台方司法互助请求。香港保安局则说，批准陈同佳入境的决定权和主导权完全在台湾方面。

根据《星岛日报》报道，香港保安局发言人说，特区政府希望陈同佳能够早日赴台承担法律责任的立场一直没有改变。陈同佳已表明愿意赴台自首，目前直接解决事件是台湾尽快批准陈同佳入境以承担法律责任。

发言人强调，批准陈同佳入境的决定权和主导权完全在台湾。只要台湾尽快批准陈同佳入境，双方警务单位便可随即展开行程安排研究，以认真和务实的态度处理事件，案件便能得到了结。



发言人还说，台湾是中国的一部分，香港的《刑事事宜相互法律协助条例》不适用于中国台湾。事实上，案件发生在台湾，台湾已掌握有关案件的主要证据，包括法理鉴证、闭路电视纪录等。特区政府多次强调，司法互助从来不是接受通缉犯投案的先决条件。

陈同佳2018年与女友潘晓颖往台湾旅游期间，涉嫌杀害潘晓颖，其后弃尸回港。2019年陈同佳在港被控洗黑钱并判刑，同年底出狱，当时他公开向死者潘晓颖家人鞠躬道歉，承诺会赴台自首，但一直未能成行，潘母多次要求陈尽快兑现承诺。