英外交部：新疆自治区主席吐尼亚孜取消访英

英国外交部星期二（2月14日）说，原本计划本周访英的新疆维吾尔自治区党委副书记、区政府主席艾尔肯·吐尼亚孜取消了行程。英国国会议员一度强烈反对其访英计划，指责其在新疆涉侵犯人权。

根据路透社报道，英国此前表示，如果吐尼亚孜本周访问英国，英国官员将准备与他会面，以表达对新疆人权状况的关切。但这些计划遭到了国会议员的强烈反对，他们强调该地区涉侵犯维吾尔族人权。

英国外交部发言人说:“据我们了解，新疆自治区主席已取消对英国的访问”，“英国政府将继续利用一切机会对中国在新疆不可接受的侵犯人权行为采取行动。”

美国、英国等西方国家一直以来指控中国政府在新疆实施侵犯人权的措施，包括针对该地区的穆斯林少数民族人员执行强迫劳动、酷刑和随意拘留等。但中国政府否认了这些指控。

吐尼亚孜在2021年受到美国的制裁。美国财政部当时指，在吐尼亚孜任内，超过100万维吾尔人和其他以穆斯林为主的少数民族成员在新疆被拘留。英国议会去年也通过了一项不具约束力的声明，称新疆正在实施反人类罪和种族灭绝罪。

英国外交部政务次官多彻蒂（Leo Docherty）上星期四（9日）告诉国会议员，吐尼亚孜可能会在下周访问英国，但英国方面还没有确认吐尼亚孜是否成行。

他当时明确，英国并没有邀请他前来访问，因此吐尼亚孜不会与任何部长级官员会面，但他可能会与外交部官员会面。

