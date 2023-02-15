日本称强烈推定不明飞行物是中国间谍气球

日本防卫省说，经过最新分析，“强烈”推定近年来飞越日本领空的不明飞行物是中国间谍气球。

据法新社报道，日本防卫省星期二（2月14日）在声明中说，经过进一步分析，在2019年11月、2020年6月和2021年9月被目击在日本领空的气球状飞行物，“我们得出的结论是，这些气球被强烈推定为中国施放的无人侦察气球”。

日本防卫省说，已强烈要求中国政府确认这些事件的真相，并要求今后不再发生相同的事件，“外国无人侦察气球和其他侵犯领空的行为，是完全不能接受的”。

日本上周说，在美国击落中国气球事件后，正在重新分析一连串涉及不明飞行物的事件。

中国气球2月初被发现入侵美国领空，随后遭美军击落。上星期五（10日）起一连三天，美军又在阿拉斯加上空、加拿大领空，以及与加拿大接壤的边界附近，再分别击落三个不明飞行物。

美国事后提出，2月初击落的中国气球具备电子监控设备，并指过去也有四次类似事件，其中三次发生在前总统特朗普任内，拜登就任初期也曾发生一次。

对于美方的指控，中国外交部多次重申，被击落的气球是中国民用气象科研飞艇，因不可抗力飞入美国领空；并指美国气球“非法进入”别国领空并不是新鲜事，仅去年以来就有10余次未经批准进入中国领空。