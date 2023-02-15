西安一幼儿园多名孩子呕吐腹痛 当地官员被爆上门要求删稿

有网民发文称陕西省西安市一家幼儿园有多名幼儿出现呕吐、腹痛症状，但隔天当地教育局、街道办便向其家人施压要求把文章删除，被拒绝后，相关领导还到家中要求删稿。

根据纵览新闻报道，根据上述网民在文中的描述，自家孩子在2月11日凌晨多次出现呕吐症状，在家长群中也看到好几个家长反映同样的情况。对于造成孩子不适症状的原因，该网民推测可能是诺如病毒或集体食物中毒。

但让这名网民想不到的是，文章发出去后，隔天当地教育局、街道办便给其丈母娘施加压力要求把文章删除，但被其拒绝。此后，莲湖区教育局、枣园街道办相关领导来到家中要求删稿，甚至找到其前领导、现同事打招呼要求删稿，均遭到该网民拒绝。

涉事幼儿园西安市莲湖万国远鉴幼儿园一名老师星期二（2月14日）下午接受媒体查询时称，2月10日该园小二班确实有几个小朋友出现了不适症状，2月11日上午莲湖区政府联合了疾控、卫健等部门到该园采样，一共有18名幼儿和3名教职工进行了采样，主要是出现不适症状或家长有疑问的幼儿参加，结果发现只有小二班有三名幼儿感染的是“诺如病毒”。该园随后出示一份情况说明称，经莲湖区疾控部门流调，检验结果为“诺如病毒”。同时，教育、卫健等部门也第一时间对幼儿园进行了全面检查。目前，全园已经进行环境消杀，除小二班还在停课外，其他班级幼儿已正常入园。

莲湖区卫健局工作人员接受媒体电话查询时建议对方联系该局体改科，体改科则称该科室负责的是0至3岁托育机构，并不涉及幼儿园。媒体再次联系莲湖区卫健局，被告知其所在部门是负责党务的办公室，因为不在一起办公，没有综合办公室的电话，可以留下媒体电话进行反馈。但直到发稿前，未有回应。西安市莲湖区教育局也未接受采访。

