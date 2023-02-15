美媒：全球投资者涌入中国股票基金

美国媒体报道，全球投资者正在将资金投入那些追踪中国股票的基金，押注这个全球第二大经济体的重新开放将继续推动市场走高。

《华尔街日报》报道，路孚特理柏的数据显示，今年到目前为止，投资者向那些购买中国股票的美国共同基金和交易所买卖基金（ETF）进一步净投入逾20亿美元（下同，约26.62亿新元）。这意味着此类基金连续五周资金净流入，标志着去年下半年的情况发生了逆转；当时投资者从此类基金撤出了近10亿美元资金。

在结束动态清零政策后，中国今年1月上旬全面开放边境；此前实施的动态清零政策基本上切断了中国消费者与世界其他地区的联系。目前，中国公司股票已出现反弹，大宗商品价格也有所上涨，投资者试图抓住中国重新开放带来的交易机会。

追踪在美国、香港和中国大陆上市的中国公司股票的MSCI明晟中国指数，已经从去年10月份的低点攀升了约45%，但与2021年初水平相比仍下跌约45%。在伦敦交易的一篮子工业金属——包括铝、铜、铅、锌、锡和镍——刚刚创下了十多年来最佳的1月份表现。

瑞银全球财富管理美洲资产配置主管德拉霍（Jason Draho）说，相对而言，中国和亚洲部分地区的增长前景比美国更有吸引力。

美国股市和债市在2023年伊始走高，但一些投资者担心，市场人气可能转向，并且美联储可能继续提高利率为过热的经济降温。与此同时，随着美联储的紧缩政策在整个经济中发挥作用，预计今年美国企业盈利将放缓。

德拉霍还说：“我认为今年将看到在中国的企业盈利增长，而且可能是大幅增长，相比之下，在美国的企业利润将持平甚至下降。”

最近几周，经济学家们上调了对经济增长的预测，因为有初步迹象表明， 中国消费者正恢复在餐馆和酒吧的消费，并重新开始乘坐地铁通勤。

许多中国公司的估值曾跌至极低水平，当时中国经济因严格的疫情防控而承压，而监管压力相关担忧打击了中国高歌猛进的科技股。尽管一些投资者表示，中国股票经过始于去年秋天的受重新开放憧憬推动的一波涨势之后，不再受到疯狂追捧，但他们指出，利润增长潜力和最近美元回落都是中国股票吸引投资者之处。

规模达9000亿美元的资产管理公司DWS Group的美洲首席投资官怀特（David Bianco）说，他最近已增加了对中国股票的敞口，因为中国股票比美国股票估值便宜。

怀特谈到中国科技股时说：“如果中国政府放手一点，让它们做自己的事，这些金鹅会不会下蛋，从而使这些股票的估值反弹？”