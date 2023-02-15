中国首个针对冠病变异株广谱多价疫苗在北京接种

神州细胞公司披露，由其研发的冠病重组蛋白二价疫苗近日正式在北京开始接种。这是中国首个针对变异株的冠病广谱多价疫苗。

根据北京日报客户端消息，去年12月初，神州细胞的冠病重组蛋白二价疫苗安诺能获批紧急使用，此后也获得《新冠病毒疫苗第二剂次加强免疫接种实施方案》推荐。

神州细胞相关负责人对外介绍，目前安诺能已经发货，陆续抵达北京各区县和接种单位，符合接种条件的市民可以咨询附近接种点，预约接种。

北京经开区公众号“北京亦庄”消息，经开区内两处疫苗接种点在原有四款新型冠状病毒疫苗类型基础上新增一款二价冠病变异株疫苗，即安诺能。

“这款疫苗室温可稳定存放六个月以上，便于运输到农村以及欠发达地区和国家。”神州细胞创始人谢良志介绍，安诺能采用了全长刺突蛋白天然三聚体纳米颗粒抗原，并且添加比传统铝佐剂更先进的新型水包油佐剂，既可以增强抗体反应，又能激发强烈的T细胞免疫反应，对预防变异株感染，降低重症率和死亡率具有重要意义。

据悉，安诺能是中国国内首个针对变异株的冠病广谱多价疫苗。在临床前动物模型和临床人体试验中，安诺能对病毒变异株Alpha、Beta、Delta和Omicron，均能诱导出均一的、超高的中和抗体滴度。

神州细胞披露的一项在阿联酋开展的三期临床研究显示，针对奥密克戎BA.1和BA.5变异株，安诺能与辉瑞mRNA疫苗头对头研究达到了预设的非劣性终点，即免疫原性与mRNA疫苗大致相当。相比mRNA疫苗，安诺能还在安全性、热稳定性、储存及运输等方面拥有优势。临床数据显示，安诺能局部和全身系统性副反应发生率低，且主要为1至2级轻度反应。

国外三期临床研究显示，在灭活苗背景人群进行序贯加强，针对奥密克戎 BA.1和BA.5变异株，接种安诺能28天后，诱导的真病毒中和抗体滴度分别达到基线的19.4倍和15.9倍，达到了优效标准。

目前，神州细胞在产业化方面也已经做好准备，原液年产能高达几十亿剂，可提供持续稳定的疫苗供应。为了加速疫苗普及，神州细胞也与上药科园达成战略合作协议，由后者负责安诺能大部分省市的销售。北京之后，安诺能也将在全国其它省份陆续接种。