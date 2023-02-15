以岭药业：望连花清咳片成下一个大市场品种

以岭药业称，希望将连花清瘟胶囊/颗粒的“姊妹药”连花清咳片培育成为下一个大市场品种。

根据澎湃新闻报道，石家庄以岭药业股份有限公司星期二（2月14日）下午公布的投资者关系活动记录表显示，今年，连花清咳片已成功续约国家医保，加之连花品牌及连花清瘟销售渠道的支撑，公司希望将其培育成为下一个大市场品种。

以岭药业表示，针对冠病感染、急性支气管炎和慢性支气管炎等呼吸道感染性疾病系统化研究，连花清咳片已形成了理论、实践、循证等科研证据链条。基于确切的疗效和科研证据支撑，该药物已被28个国家级、省级诊疗方案推荐，其中六个国家级新冠诊疗方案推荐，22个省市级新冠和流感诊疗方案、居家指引及储备用药目录推荐。

未来，公司计划围绕该产品将继续开展多项临床试验，为产品推广打造更多证据链。

根据以岭药业的介绍，连花清咳片是以络病理论为指导治疗外感咳嗽的创新中药，2020年5月获批上市并于当年通过谈判进入医保，该产品具有“化痰止咳”的作用特点，其组方融汇东汉张仲景麻杏石甘汤宣肺泄热和明代叶文龄清金痰汤清热化痰加减化裁而来，有助于减少痰液生成、降低痰液黏度、促进痰液排出，可以有效解决多种呼吸系统传染性或感染性疾病中，因病毒或细菌感染引起痰液阻滞气管，影响肺之通气换气功能，导致病变复发或加重的临床难题。同时，还具有保护气道黏膜，缓解气道痉挛，改善气道阻力，减少气道炎症反复发作导致的肺损伤及显著的镇咳作用。

根据该公司的官网介绍，以岭药业在感冒呼吸系统领域已上市了连花清瘟胶囊/颗粒，在应对SARS、流感、冠病等历次呼吸系统重大公共卫生事件防治中发挥了积极的作用。连花清咳片获得《药品注册批件》，既丰富了该疾病治疗领域的临床用药，同时进一步丰富了公司在呼吸系统领域的产品梯队。

作为连花清瘟胶囊/颗粒的“姊妹药”，连花清咳片在该类咳嗽领域预计会有较好的发展前景，有助于提升公司产品在呼吸疾病领域的市场竞争力，未来有望成为公司新的业务增长点。

以岭药业成立于1992年，2011年7月在A股上市，主营业务是专利创新中药的研发、生产和销售，其中连花清瘟系列胶囊/颗粒因多次进入冠病诊疗方案而受到关注。以岭药业星期二收盘，报每股29.64元（人民币，约5.77新元），涨1.02%。