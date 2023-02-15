国民党副主席夏立言参访武汉辛亥革命纪念馆

国民党副主席夏立言参访湖北武汉的辛亥革命纪念馆后说，自己备受启发和鼓舞，并称此次大陆行堪比当初发起革命的湖北新军，“只要坚持做对的事，必能抛砖引玉，带动两岸关系改善”。

根据国民党星期三（2月15日）发出的新闻稿，目前正在中国大陆访问的夏立言于星期一（13日）傍晚抵达武汉后，便与湖北省委书记王蒙徽会面。

夏立言说，从各方面来看，台湾和湖北的发展存在很高的互补性，尤其是在推动经济社会高品质发展方面，有不少领域都是台湾的强项，有很多经验可以借鉴。而湖北则提供大量机会，让台湾商人、台湾青年可以尽情挥洒。

夏立言强调，双方未来可以交流合作的空间确实不小，并向王蒙徽推荐台湾优质水果和农产品，认为这一定会提高湖北民众的生活品质。

据《湖北日报》报道，王蒙徽对夏立言来访表示欢迎，并说湖北与台湾历史渊源深厚，交流合作成果丰硕，已成功举办了16届湖北·武汉台湾周活动。“我们将深入贯彻习近平总书记对台工作重要指示精神，继续秉持‘两岸一家亲’理念，不断拓展鄂台在经济、文化等领域的交流合作”。

另一方面，据国民党新闻稿，夏立言星期二（14日）上午也与武汉当地及周边省市台胞举行座谈会；与会者一致强调，目前最主要的诉求，就是尽速恢复疫情前的航班航点。

在场多位台湾学生、台湾青年也说，疫情发生后既有的航班航点被取消，往返两岸成本实在太高，有很多人已经超过三年没有返回台湾。

夏立言则说，可以感受到过去三年来武汉台胞的辛苦，所以自去年访陆以来，就不断呼吁两岸政府应逐步恢复原有的航班航点。他认为，现在既然两岸都已经取消入境隔离，双方也都表现出积极态度，那么理应加速恢复的进度，“这不应该是政治议题，而是严肃的人道问题”。

夏立言在座谈会结束后，参访了原鄂军都督府所在的辛亥革命纪念馆。他说，在重温整个历史过程后，自己除了感动外，也备受启发和鼓舞。因为当初发起革命的湖北新军，当下并不一定清楚会有什么结果，却仍勇于行动，于是产生了意想不到的积极影响。

夏立言表示，此次访陆行也经常以此自勉，只要坚持做对的事，必能抛砖引玉，带动两岸关系改善，进而提升台湾民众福祉。

夏立言上星期三（2月8日）出访大陆，期间拜会了新一任大陆国务院台湾事务办公室主任宋涛，以及中共政治局常委王沪宁等人。

王沪宁去年在中共二十大出任排名第四位的中央政治局常委，一般预料将在3月初全国人大、政协“两会”担任全国政协主席，负责对台政策及对台各党派统战工作。