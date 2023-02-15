国泰航空月载客量疫情后首破百万人次

香港国泰航空今年1月载客103万1800人次，是自冠病疫情爆发以来月载客量首次破百万。国泰预计，往返大陆的航班及经香港转机的接驳航班需求将会继续增长。

据《星岛日报》引述国泰航空星期三（2月15日）在港交所公布的数据，国泰航空1月载客量相比去年12月的80万1000人次增长约28%，按年增长则逾40倍，收入乘客千米数也按年上升38倍。

国泰顾客及商务总裁刘凯诗说，国泰航空在2023年有好开始，1月份平均每日接载逾3万3000人次，较12月的2万6000人次有所增加，而客运运力则较上月增加了18%。他透露，国泰正努力尽可能增加未来数月的客运航班运力，为复活节假期旺季作出预备。

刘凯诗说，国泰在1月份继续增加航点，自香港与大陆在1月8日恢复免检疫通关后，由香港或经香港转机往内地的航班需求递增，国泰也相应增加往返航班，至1月底运作每天多达3对往返上海及每周多达11对往返北京的航班。他预计，本月底往返大陆14个城市的航班将增加至每周超过100对。

针对国泰日前宣布取消部分前往日本航班，刘凯诗说，尽管前往日本的航班需求殷切，但国泰仍然受限于日本政府对由香港出发的航班数目限制。

另一方面，国泰在货运业务方面也表现理想，1月运载9万5100公吨货物，按年增加28.1%。国泰指，货运需求在农历新年假期后需时恢复，预计区域航线的货运会如常较长途航线更快恢复。

