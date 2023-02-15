台媒：传台湾知名艺人刘文正去年11月在美国病逝

台湾媒体报道，台湾1970、80年代知名艺人刘文正据传在美国病逝，享寿70岁。

《联合报》引述刘文正经纪人夏玉顺的消息称，刘文正的死因是心肌梗塞。

报道称，刘文正去年11月在美国拉斯维加斯逝世。

中时新闻网引述夏玉顺说，他在去年12月某一天睡不着，心里觉得不舒服，于是打电话给刘文正的家人，才知道刘文正已离开的消息。

不过，也有刘文正亲近好友联系《联合报》否认死讯。该好友说：“今天收到太多电话，都在说文正死了，但是没有啊！刘文正说：‘就随便他们报吧，这样以后就不会有人来找我了。’”

刘文正走红于上世纪70、80年代乐坛，被誉为是台湾指标性的歌手。

刘文正的歌曲流行于台湾、中国大陆、东南亚、香港等地，具有广大的影响力，被誉为华语歌坛“偶像始祖”。

他的演唱影响了大陆第一代男歌手的演唱，多位歌手以翻唱刘文正的歌曲成名，并在大陆形成“男学刘文正”的风潮。

刘文正在1975年发行第一张个人专辑《诺言》成名。1977年，他主持的节目《刘文正时间》在台湾创下了82%的收视率，开创了当地电视综艺节目的新里程碑。

除了发行唱片、主持节目，刘文正也主演多部电影。《联合报》报道，他在1975年至1982年间共演出了22部爱情文艺片。

1984年，刘文正结束了与唱片公司的合约后淡出娱乐圈，并移居美国生活。不过，他在1986年底回台湾成立唱片公司，当时旗下的歌手有方文琳、伊能静，以及巫启贤等。

刘文正在1991年结束唱片公司的营运，从此在萤光幕前消失。