中国检察机关五年来对百余名原省部级以上干部提起公诉

中国大力反腐行动中，各级检察机关在过去五年内共起诉国家工作人员贪污受贿等职务犯罪7万8000余人，包括孙政才、孙立军、傅政华等超过100名原省部级以上干部。

据央视新闻报道，中国最高人民检察院星期三（2月15日）召开新闻发布会，通报2018年至2022年底近五年来刑事检察工作情况。

据通报，五年来检察机关共起诉国家工作人员贪污受贿等职务犯罪7万8000余人，其中对孙政才、赵正永、孙力军、傅政华等100余名原省部级以上干部提起公诉。此外，对50余件贪污贿赂案件（犯罪人逃匿、死亡的）适用违法所得没收程序，并首次适用缺席审判程序对外逃贪污犯罪嫌疑人程三昌提起公诉。

通报指，检察机关落实中共中央“受贿行贿一起查”的部署，依法惩治行贿犯罪，把“围猎”国家工作人员、通过行贿牟取非法利益、向多人行贿或多次行贿、行贿数额巨大作为惩治的重点，五年来共起诉行贿犯罪1万1000余人。

根据会上通报，检察机关在五年内共追诉刑事犯罪583万余件，比前五年上升9.5%。不过，严重暴力犯罪在数量上和占犯罪总数比例上都呈减少和下降趋势，相比前五年起诉人数下降27.8%。其中，2022年起诉杀人、抢劫、绑架等暴力犯罪人数为近二十年来最低，严重暴力犯罪起诉人数占比也由1999年25%下降至2022年3.9%。各种犯罪中，判处有期徒刑三年以下的轻罪案件占85.5%。

会上还说，中国人民群众安全感指数由2012年的87.5%上升至2021年的98.6%，中国已成为世界上犯罪率最低、安全感最高的国家之一。

中国最高检副检察长孙谦也在会上介绍五年来刑事犯罪新变化，包括犯罪结构变化明显，严重暴力犯罪发案减少；在发案和追诉数量上，危险驾驶罪（醉驾）从2019年起取代盗窃罪成为第一位；网络犯罪危害日益严重，电信网络诈骗犯罪近年来持续高发多发，成为刑事检察追诉的重点等。

此外，严重危害国家经济、金融安全的金融证券犯罪，比前五年上升28.2%。五年来，检察机关共起诉此类犯罪18.5万余人，其中包括“明天系”“安邦系”“泛亚”“康美药业”等一批特别重大案件。

