《求是》刊习近平讲话：总需求不足是当前经济运行的突出矛盾

中共中央机关刊物《求是》星期四（2月16日）将发表中共中央总书记习近平去年12月15日在中央经济工作会议上重要讲话的一部分《当前经济工作的几个重大问题》。习近平在讲话中指出，总需求不足是当前经济运行面临的突出矛盾。要练好内功、站稳脚跟，大力实施扩大内需战略，采取更加有力的措施。

根据新华社报道，习近平说，2023年经济工作千头万绪，需要从战略全局出发，抓主要矛盾，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，抓住重大关键环节，纲举目张做好工作。

习近平指出，要着力扩大国内需求。总需求不足是当前经济运行面临的突出矛盾。必须大力实施扩大内需战略，采取更加有力的措施，使社会再生产实现良性循环。要优化政策举措，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用。一是把恢复和扩大消费摆在优先位置。二是通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资。要继续发挥出口对经济的支撑作用，加快建设贸易强国。

习近平要求，加快建设现代化产业体系。要练好内功、站稳脚跟。中国有世界最完整的产业体系和潜力最大的内需市场，要切实提升产业链供应链韧性和安全水平，抓紧补短板、锻长板。一是确保国民经济循环畅通。中国经济必须确保国家安全，确保基本民生，确保基础设施、基础产业总体正常运转。二是加快实现产业体系升级发展。要在重点领域提前布局，全面提升产业体系现代化水平，既巩固传统优势产业领先地位，又创造新的竞争优势。

要切实落实“两个毫不动摇”。必须亮明态度、决不含糊，始终坚持社会主义市场经济改革方向，坚持“两个毫不动摇”。一是深化国资国企改革，提高国企核心竞争力。二是优化民营企业发展环境，促进民营经济发展壮大。

习近平还指出，要更大力度吸引和利用外资。纵观全球，发达国家和新兴经济体都把吸引和利用外资作为重大国策，招商引资国际竞争更加激烈。要推进高水平对外开放，依托中国超大规模市场优势，以国内大循环吸引全球资源要素，既要把优质存量外资留下来，还要把更多高质量外资吸引过来，提升贸易投资合作质量和水平。一是扩大市场准入。二是全面优化营商环境。三是有针对性做好外资企业服务工作。

习近平说，要有效防范化解重大经济金融风险。必须坚持标本兼治、远近结合，牢牢守住不发生系统性风险底线。一是防范房地产业引发系统性风险。二是防范化解金融风险。三是防范化解地方政府债务风险。

习近平强调，2023年还有许多重要工作要做。要全面推进乡村振兴，坚决防止出现规模性返贫。谋划新一轮全面深化改革。推动共建“一带一路”高质量发展。深入实施区域重大战略和区域协调发展战略。推动经济社会发展绿色转型，建设美丽中国。