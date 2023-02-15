中国足协：坚决支持纪检监察机关对陈戌源进行审查调查

中国足球协会主席、党委副书记陈戌源涉嫌严重违纪违法被通报接受审查调查后，中国足协强调将坚决拥护、支持纪检机关进行调查，并要深刻汲取教训，深入推进中国足球改革发展。

据中国足球协会官网星期三（2月15日）公告，中国足协党委星期三召开扩大会议，由中国体育总局副局长、中国足协党委书记、副主席杜兆才主持，通报了陈戌源被查一事。

会议指出，纪检监察机关决定对陈戌源进行审查调查，充分体现了深入推进反腐败斗争的坚强决心和坚定意志；充分体现了反腐败无禁区、全覆盖、零容忍，不管涉及什么人、什么职务，坚决一查到底、绝不姑息。

公告称，中国足球协会党委和中国足球协会坚决拥护、坚决支持纪检监察机关对陈戌源进行审查调查。

会议还强调，要切实把中共中央关于全面从严治党和深化足球改革发展的战略部署落到实处，要清醒看到党纪国法红线不可逾越、底线不可触碰，任何人只要逾越触碰都要受到严肃追究和严厉惩处，决不能心存侥幸、以身试法。

中国足协还说，要深刻汲取教训，以案为鉴、以案促改、以案促治，营造风清气正的足球政治生态；要强化责任担当，统一思想认识，全力做好当前足球各项工作，深入推进中国足球改革发展。

陈戌源星期二（2月14日）晚间被通报涉嫌严重违纪违法被查，是自去年11月以来第四名被查的中国足坛重要人物。中国官媒央广网星期三也发表评论说，要“动”就动“硬骨头”，要“追”就追“源头”。反腐一反到底、绝不留情，才是以刮骨疗毒、壮士断腕意志荡涤足坛浊水的本义。