洪秀柱挺侯友宜参选总统：国民党只要出一人

国民党前主席洪秀柱公开支持新北市长侯友宜代表国民党出战2024年台湾总统大选，并认为虽然侯友宜在党内也有竞争对手，但国民党只需要推出一人参选。

据《联合报》报道，洪秀柱星期三（2月15日）在永和工商妇女联谊会致词时说，国民党对2024年总统大选不能掉以轻心，不要误认为民进党在去年输掉“九合一”地方选举后会爬不起来。

他指出，绿营的基本盘还是很稳固，虽然去年底选战选票率低，但如果他们觉得中央政权不能失掉，选民明年仍会站出来投票，“我们就什么都没有了” 。

洪秀柱说，国民党失去政权变很惨，在立法院打架都打不过、吵假也吵不赢，什么法案都过不了。他说，2024年很快就会到来，呼吁大家能够团结，并希望侯友宜尽早站出来参选，不要再不好意思，“我们对侯友宜寄予深切的期望。”

洪秀柱认为，侯友宜不用担心落跑问题，指他在新北市许多年，从副市长一路做上去，所以没有落跑，对新北市熟的不得了，“现在要看他自己的决心，只要把对国际及两岸的关系说清楚就有希望。”

不过洪秀柱也说，侯友宜在党内不是没有竞争对手，但呼吁国民党尽早只推出一人，避免多组人马争抢，到时候“死的是自己、倒霉的是自己及全体国民与台湾”。

国民党前中常委林金结也说，历史上来看，早早定于一尊的总统候选人几乎都能胜选，国民党应该循民调，尽早推出最强人选。他认为，侯友宜不只在北部有高民调，在南部基层也因警察英雄形象受到欢迎，是相当强的人选，希望党内赶快提名，让侯友宜上场。

国民党另一热门总统候选人、鸿海集团创办人郭台铭也在星期二（2月14日）与台湾在野国民党前立法院长王金平见面后明确表示，希望回到国民党参加党内总统初选，代表国民党参选2024年总统。

