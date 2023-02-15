中国称美高空气球至少10多次非法飞越新疆西藏

中国外交部就美国高空气球曾多次进入中国领空给出更多信息，称其至少10多次非法飞越中国领空，包括飞跃新疆、西藏等地。

中国外交部发言人汪文斌星期三（2月15日）在外交部例行记者会上，针对相关媒体提问作出上述答复。

汪文斌说，自去年5月以来，美国在本土放飞大量高空气球，持续进行全球环行，未经中国相关部门批准，至少10多次非法飞越中国领空，包括飞越新疆、西藏等地。

他指出，对于中国民用飞艇因不可抗力误入美领空，中国已多次向美国作出说明，但美国对美国气球未经中国批准、非法飞越中国领空却只字不提，还声称中国散布虚假信息。

汪文斌反问，美国指责中国气球误入美领空是侵犯美国的主权，那美国对美国气球非法飞越中国领空又该作何解释。

汪文斌说，中国对非法飞越中国领空的美国气球做出冷静、专业处置，美国却对中国民用气球做出过度反应。不过，他并没有透露中国具体如何处置这些飞跃领空的气球。

汪文斌说，美国应当就对中国气球的过度反应，向中国和国际社会做出解释和交代，切实反躬自省，停止对中国的抹黑攻击，停止误导美国民众和国际社会了。他也重申，中国保留做出进一步必要反应的权利。

美国白宫国家安全发言人柯比星期一（2月13日）接受微软全国广播公司（MSNBC）采访时，否认中国外交部对于美国气球飞越中国领空的指控。

柯比说：“这不是真的。（美国）没有这么做。完全不是真的。我们没有在中国上空放气球。”

美国国家安全委员会和美国国务院也否认了相关指控。

