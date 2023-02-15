传刘文正病逝 消息登中国微博热搜榜

台湾知名艺人刘文正星期三（2月15日）下午传出在美国病逝的消息后，迅速登上中国大陆社交媒体微博的热搜榜。

截至傍晚5时10分，相关话题的阅读量超过1亿次。许多网民表示哀悼：“他的歌还是听过的，走好。”“感谢刘文正先生带给我们那些震撼一个时代的校园金曲！”不过，也有一些网民说：“据说他在他那个年代是周杰伦一样的存在。”“没听过刘文正，他是谁？”

台湾多家媒体星期三下午报道刘文正在美国病逝的消息，其中《联合报》引述刘文正经纪人夏玉顺的消息称，刘文正去年11月因心肌梗塞逝世。

不过，《联合报》随后引述一位未具名、自称是刘文正的好友说：“今天收到太多电话，都在说文正死了，但是没有啊！刘文正说：‘就随便他们报吧，这样以后就不会有人来找我了。’”

刘文正过去屡传死讯，据好友转述，刘文正已对自己的“死讯”麻木，但夏玉顺15日证实他逝世，让这名好友纳闷怎么会有这样的消息。

据报道，好友否认刘文正死讯后，夏玉顺再次回应媒体询问时说，他不会无端去传刘文正的死讯，并称这个消息是他透过圈内好友证实。

刘文正走红于上世纪70、80年代乐坛，被誉为是台湾指标性的歌手。

刘文正的歌曲流行于台湾、中国大陆、东南亚、香港等地，具有广大的影响力，被誉为华语歌坛“偶像始祖”。

他的演唱影响了大陆第一代男歌手的演唱，多位歌手以翻唱刘文正的歌曲成名，并在大陆形成“男学刘文正”的风潮。