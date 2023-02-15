中国半导体行业协会批美日荷出口管制伤害全球产业

针对日本和荷兰据报与美国达成协议，加入美国对中国实施的半导体业技术出口管制，中国半导体协会发表声明，批评此举不仅对中国半导体产业造成巨大伤害，也将对全球产业及经济造成难以估量的伤害、对全球最终消费者的利益造成长期伤害。

中国半导体行业协会星期三（2月15日）在微信公号发布声明说，中国半导体行业协会反对这一破坏现有全球半导体产业生态的行为；反对这一干涉全球贸易自由化、扭曲供需关系和供需平衡的行为；反对这一试图将中国半导体产业排除在全球产业体系及市场自由竞争之外的行为。

声明说，半导体产业是一个全球化的产业，长期以来高度依赖全球分工与合作，任何人为撕裂全球产业体系的行为都会对全球人民的生活及发展造成不可度量的伤害。声明指，开放合作是创造价值和促进全球进步的最佳选择，过去几十年间产业之所以呈现出繁荣景象，正是依赖于全球化市场以及全球化合作创新，这也是半导体产业发展的核心驱动力。

声明说，中国半导体行业协会于2006年加入世界半导体理事会（WSC），表明了中国半导体产业融入全球化和市场化、与全球同仁协同发展产业的坚定决心。声明也说，中国半导体市场始终坚持开放合作，与全球企业共同创造经济价值、共同促进科技进步，呼吁全球半导体产业界、学术界团结起来，捍卫半导体产业的全球化，促进合作创新。

中国半导体行业协会也呼吁中国政府及相关机构，制定维护全球半导体产业生态健康发展的规则。对于捍卫全球化理念、全球半导体产业价值观的外国企业，支持其在中国市场的业务健康运营。

美国拜登政府去年10月公布的出口管制措施，包括严格限制美国制造商向中国客户供应最先进的芯片制造设备，或从国外购买有助提升其军事和人工智能能力的尖端芯片。一名美国商务部官员本月1日确认，美国已同日本和荷兰达成协议，限制对中国出口先进芯片制造设备。

