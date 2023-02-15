赖清德重申“四个坚持”：两岸对话应更慎重

台湾执政党民进党主席赖清德星期三（2月15日）针对中国国民党副主席夏立言一行赴陆会晤王沪宁、宋涛一事发表谈话说，在对岸持续侵扰台湾，以及此刻的国际局势下，两岸对话应要更慎重，他同时也重申了台湾总统蔡英文在2021年双十演说时提出“四个坚持”。

根据民进党官网发布的声明，赖清德说，民进党政府执政以来，对于两岸的承诺不变，善意也不变。维护台海和平稳定的现状，就是民进党的主张。而民进党也一向主张，两岸交流不应该预设特定的“政治基础”，而两岸关系稳定发展的关键，应该奠基于“和平、对等、民主、对话”。

对于国民党近期派团赴陆，民进党要提醒，在对岸持续侵扰台湾，以及此刻的国际局势下，两岸对话应要更慎重，避免向对岸，以及国际社会，释放错误的讯息。

赖清德说，民进党也相信，台湾人民都很清楚，北京所定义的“九二共识”，这里面并无中华民国的生存空间，没有两千三百万台湾人民的主权。

他因此再次呼吁，无论朝野，必须一起坚守蔡英文在2021年双十演说时提出的“自由民主的宪政体制”、“中华民国与中华人民共和国互不隶属”、“主权不容侵犯并吞”、“中华民国台湾的前途必须要遵循全体台湾人民的意志”这四个坚持。

因为这四个坚持，是“无论现在或未来”，维持区域和平稳定现状的基本方针，更是台湾人民的最大公约数。

赖清德还说，印太区域与台海的和平稳定，不只符合世界各国的利益，也是区域中的各个国家，包括台海两岸，持续繁荣发展的关键；这是区域中每一个人的共同期望，也是两岸人民的共同期盼。维护台海和平稳定的现状，更是区域内所有成员的共同责任。

作为执政党的党主席，他会站稳台湾立场，也会告诉其理念相近的盟友：“台湾是负责任的国家，更是可信赖的盟友，我们有维护区域和平稳定，并全力防止区域现状被片面改变的决心。”

赖清德最后说，自由民主是台湾人民经过无数的牺牲，前仆后继才争取而来的，也是今天中华民国台湾之所以屹立于印太区域，受国际社会支持的根本。“守护台湾”，促进“民主、和平、繁荣”是民进党的使命。他呼吁“大家一起努力，让台湾人民可以世世代代持续生活在自由民主的国度。”

