中国消协组织去年为消费者挽回经济损失近14亿人民币

中国消费者协会数据显示，2022年全国消协组织共为消费者解决91万5700多件投诉，为消费者挽回经济损失13亿7767万元（人民币，约2亿6700万新元）。

据中国消费者协会官网星期三（2月15日）发布的2022年投诉情况分析，去年全国消协组织共受理消费者投诉115万1912件，解决91万5752件，解决率79.5%。投诉数量分析显示，食品、服装、汽车及零部件、通信类产品、鞋类居商品投诉量前五位。与2021年相比，化妆品、食品、首饰投诉增长较高，其他类别增长相对较缓。

根据报告，在具体服务投诉中，投诉量居前五位的分别为：经营性互联网服务、餐饮服务、培训服务、移动电话服务、美容美发。与2021年相比，移动电话服务进入服务类投诉前十，其中移动电话服务同比增长较高，网络接入服务同比下降较多。

投诉热点分析显示，涉疫类消费纠纷和经营者关停跑路类投诉在2022年明显增多。与此同时，大额商品、在线服务领域新老问题交织，如房地产消费领域的捆绑销售、烂尾问题，汽车消费领域的不公平格式条款问题，培训服务领域的赔本式承诺圈钱、培训贷问题，以及会员服务领域的“套路”频出问题等，也困扰着消费者。

中消协建议，监管部门应加大监管力度，破除影响消费信心恢复的障碍和堵点，织密织牢消费者安全保护网。同时，企业应注重优化经营理念、改善经营举措，更好提升消费者的认可度和需求度。消费者也要树立正确消费观念，助力消费升级。