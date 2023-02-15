网传中国电动汽车制造商威马汽车员工大面积停薪

中国电动汽车行业持续增长之际，互联网上传出威马汽车员工大面积停薪留职的消息。

综合红星新闻、腾讯新闻等中国媒体星期二（2月14日）报道，威马继去年底降薪后，又开启新一轮降薪措施，大部分员工被停薪留职，少部分人每月能拿到25%的工资。另有网传聊天截图显示，威马市场部被通知居家不办公，也不给N+1辞退。

不过，媒体也引述一名据称接近威马汽车的人士说，并没有接到上述消息。

另有消费车反应，威马汽车北京地区多家门店关闭，位于五方桥的威马用户中心也已人去楼空，官方客服电话也一直提示线路忙，无法接通。截至星期三（2月14日）下午，威马汽车的微信公众号与微博分别停更在1月16日及2月8日。

综合媒体报道，2022年下半年起，威马汽车频频传出工厂停产、降薪裁员、拖欠供应商账款等消息，包括去年11月下旬，网传疑似威马内部信称，为了应对资金压力，公司管理层带头主动降薪一半，同时对公司整体运营费用进行精简，将通过一系列财务措施降低运营成本。

另外，今年1月港股上市公司Apollo出行曾发公告称，将以近20.2亿美元（约27亿新元）的价格收购威马汽车子公司，完成此次收购后，威马汽车将持有311亿股Apollo出行股份，持股比例达到68.26%。也有知情人士称，威马汽车计划将于今年年第二季度完成挂牌上市。

不过，今年1月12日，威马汽车创始人、董事长兼CEO沈晖在微博上分享了一则视频，其中“活下去，像牲口一样地活下去”这句台词，被认为凸显了威马汽车资金问题的严重性。

资料显示，威马汽车在2019年曾以1万6876辆的交付量位居造车新势力第二，仅次于蔚来的2万零565辆。不过，自2019年9月起多次发生的自燃事件，以及曾登上315晚会的“锁电”传闻，使威马汽车的销量逐步下滑。

据乘联会数据，2020年威马汽车交付2万2495辆，在造车新势力中位居第四；2021年，威马汽车以4万4157辆的交付量位列第五，与第四名相差2万5000辆；去年威马汽车则仅交付2万9450辆，同比下降33.3%。