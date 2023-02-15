下午察：武哲环球飞艇之旅被重新翻出

中美气球风波闹得沸沸扬扬之际，一位名不见经传的中国航空航天科学家却突然引起西方媒体的关注，因为他四年前领导的一个高空飞艇科研项目，被认为证明了中国在利用飞艇侦察地面的活动。

让这位科学家一夕成名的，是《纽约时报》资深记者储百亮（Chris Buckley）星期一（2月13日）发表的一篇报道。报道称，早在中国高空气球今年2月飞入美国领空的四年前，一艘中国飞艇就已在2万米的高空飞过了地球大部分地区，包括北美洲。

这艘无人飞艇名为“追云号”，是由一位名叫武哲的中国科学家所领导的东莞北京航空航天大学研究院新建飞艇团队研发。追云号于2019年7月27日起飞，先后经过亚洲、印度洋、非洲、大西洋、北美洲、太平洋后，完成环球飞行。

据中共广东省委省政府移动发布平台、南方报业传媒集团官方新闻客户端“南方+”2019年8月21日报道刊出的飞艇运行轨迹，飞艇很可能有经过美国南部。

“南方+”客户端刊出的飞艇运行轨迹，飞艇很可能有经过美国南部。（互联网）

报道说，当时担任北京航空航天大学研究院院长的武哲指着电脑的世界地图说：“看，地图上这个跳动的红点，就是我们的追云号。”他自豪地宣布：“这是人类首次在2万米高空，使用空气动力控制的平流层飞艇环球飞行。”

武哲当时对《南方日报》说，追云号飞艇是他实现将大量可操纵气球送入地球平流层愿景的一个里程碑，平流层飞艇的应用领域包括各种灾情预警、环境污染监控，及空中侦察。

虽然飞艇达成环球飞行这一壮举，但这条消息在当时没有引起太大关注。如今，中美正就“流浪气球”对峙之际，突然爆出中国飞艇早在四年前就已飞过美国的说法，不仅让外界重新关注起追云号这艘飞艇，也引起人们的好奇心：武哲究竟是何方神圣？

武哲是何方神圣？

根据北京航空航天大学更新至2016年的简历，武哲现年66岁，1988年毕业于哈尔滨建工学院（现归入哈尔滨工业大学）结构力学专业，获工学博士学位。他从1991年起到北京航空航天大学任教，曾任飞行器设计与应用力学系主任、北京航空航天大学副校长。2004年初，武哲自愿辞去副校长职务，集中精力从事教学和科研工作。

武哲现年66岁，曾帮助中国军方设计喷气式战斗机，专长于隐形材料的研发。（互联网）

武哲曾帮助中国军方设计喷气式战斗机，专长于隐形材料的研发，也一度是中国人民解放军总装备部科技委兼职委员、隐身技术专业组组长，中国军方还曾颁授武哲“军队科技进步三等奖”等。解放军总装备部已在2016年改组成中共中央军委科学技术委员会。

《纽约时报》称，武哲近20年来一直在研究高空无人飞艇，是中国高空飞艇研发领域的核心人物。武哲任职的北京航空航天大学，也走在中国航空航天研究的前沿。

北京航空航天大学被认为走在中国航空航天研究的前沿。（互联网）

长期以来，武哲和他的研究团队一直在寻找能让高空飞艇应对恶劣极端温度、在稀薄空气中承载负荷的特殊材质。为了让飞艇发挥作用，地面上的操作员必须能够在很远的距离与其保持联系。

除了研究，武哲也热衷于将自己的研究项目商业化。2015年，他开始筹备在广东制造业重镇东莞设立北京航空航天大学分校。同时，他也参与过几家公司的成立。

目前还不清楚中国政府是否刻意躲避外国政府的视线，但长期以来，中国高空飞艇长距离飞行项目确实没有引起外界太多关注。只是在“流浪气球”飞入美国领空后，美国急于寻找中国利用气球进行间谍活动的证据，作为中国高空飞艇研究领军人物的武哲才终于亮相于世人面前。

美国商务部上星期五（2月10日）将六个中国实体列入贸易黑名单，其中就有一半与武哲相关，分别是北京南江空天科技股份有限公司、铱格斯曼航空科技集团和山西铱格斯曼航空科技集团。虽然美国商务部没有提到武哲的名字，但《纽约时报》指，武哲是这三家公司的创始人或大股东。

美国商务部称，被列入清单的六个实体向中国军方的军事情报收集、监视和侦察项目提供飞艇、气球或相关部件，“支持中国的军事现代化努力”，但没有说明这些实体是否与美军2月初击落的中国气球有关。

武哲的高空气球研发之旅

根据上市文件，北京南江空天科技股份是由武哲和上海房企华丽家族股份有限公司于2015年合资设立，主要从事临近空间飞行器及其应用产品的生产基地建设和产品制造、研究及销售。

临近空间指的是距离地面20至50公里左右的大气层，大多数飞机不能在这个空间内长时间飞行，但这种高度对卫星来说又太低。因此军事侦察气球通常会在这一空间范围内飞行，收集情资。

铱格斯曼航空科技集团是武哲在2004年所创立，主要从事飞机隐身器材、可移动地面隐身防护装备及飞机隐身性能监测与维护系统的研制、生产与销售。业务布局涵盖军用飞行器空中作战、机场部署和维护保障等，核心团队来自北京航空航天大学、北京大学、美国雪城大学等著名高校。

山西铱格斯曼航空科技集团则是铱格斯曼公司在山西设立的产业基地。

这三家公司的业务都与临空飞行器的研发相关，近几年也频繁地进行飞行试验。北京南江空天科技控股曾于2015年与北京航空航天大学合作开发中国首个军民飞艇“圆梦号”。据《人民日报》当时介绍，这是全球首次具备持续动力、可控飞行、重复使用能力的临近空间飞艇飞行，飞艇还搭载了空间成像和空中态势感知等系统。

“圆梦号”在2015年试飞，可飞18公里高，空中停留48小时。（环球网）

铱格斯曼航空科技集团旗下的临近空间飞行器团队也在2019年宣布，首次实现临近空间对地信号获取；2020年则宣布旗下的一颗高空气球完成环绕地球飞行后被安全回收，隔年再将两颗气球升空，并首次实现高空气球在不同纬度自主风带切换。

铱格斯曼称，公司最终目标是用位于20公里高空的静态平流层气球建成中国的“全球临近空间信息网络建设”。不过，这项工程目前的进度无从得知。

临近空间争夺战

武哲和他创办、持有的公司是否直接参与制造或操作引起中美两国争端的高空气球，现在还没有证据证明。但美国政府坚称，气球隶属于中国军方指挥的全球监视舰队的一部分，并认为气球的制造商与中国人民解放军有“直接关系”。

美国政府自上周以来击落了飞入美国领空的三个不明物体，但华盛顿星期二评估认为，这三个不明物体可能为商用、而非服务于外国情报搜集目的。

这背后或许也离不开中美日益激烈的战略竞争态势。

南京大学国际关系学院院长朱锋上星期六（2月11日）接受《联合早报》采访时就分析，美国可能在利用气球事件加大对华科技战的范围，进一步加剧中美科技脱钩和对华打压的力度，给中国科技发展造成更大阻力。

中国军事评论员石宏去年在新华社旗下《环球》杂志发表的文章，形容临近空间“是21世纪世界军事强国竞争的重要领域”，“谁能在临近空间飞行器方面取得优势，谁也就能在未来战争中掌握更大的主动权”。他认为，指临近空间的战略地位非常重要，是“军事化新阵地”。

华盛顿、西方世界如今更加关注的，恐怕已不是中国气球飞入美国领空侦察到了什么，而是谁能在临近空间建立更稳固、更强大的存在。