中证监：允许存量境内投资者通过原境外机构交易

中国证监会宣布，允许存量境内投资者继续通过原境外机构开展交易。

据中国证券报报道，证监会新闻发言人星期三（2月15日）说，证监会近日部署开展了境内证券公司境外子公司非法跨境展业的规范整改工作。

证监会发言人说，去年12月30日，证监会依法推进对富途控股、老虎证券非法跨境展业的整治工作，并配发了新闻稿。今年1月13日，证监会正式发布《证券经纪业务管理办法》，明确将加强对非法跨境经纪业务的日常监管，稳步有序推进整改规范工作。

发言人说，对上述非法跨境展业的规范整改工作，均按照“有效遏制增量，有序化解存量”的原则开展。核心要求是，禁止未在境内持牌的境外机构违规招揽境内投资者，并不得为其开立新账户；同时仍允许存量境内投资者继续通过原境外机构开展交易，但存量投资者向境外账户转入增量资金时应当严格遵守中国外汇管理的有关规定。

证监会说，下一步将督促有关证券公司及其子公司落实好相关法律法规要求，稳步推进规范整改工作，维护市场正常秩序，保护投资者合法权益。同时，将继续加强与境内外监管部门的监管合作，确保整改工作顺利推进，维护市场平稳运行。

另据彭博社报道，消息一出，富途和老虎股价星期三在美国一度大涨。

中国去年年底要求富途控股、老虎证券整改非法跨境展业活动。此举令两公司市值蒸发掉数十亿美元，富途的香港上市也因此而推迟。其后，香港有券商开始对早前所有大陆客户于大陆开立的证券账户全面暂停买入功能。有报道称，也有中资券商境外子公司开始暂停大陆居民开户。

彭博社的报道指，中国禁止居民使用每年5万美元（约6.68万新元）的便利化购汇额度在境外购买证券和保险，但中国大陆很多居民通过境外开户规避这一规定。在香港，一些券商一直在灰色地带开展业务，令数百万中国投资者绕开资本管制。