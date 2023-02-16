台陆委会：不会对上海台办访团“限制住居”

对于国民党台北市议员秦慧珠称上海台办访团在台湾将被“限制住居”，台湾陆委会说，这种说法并非事实。

据联合新闻网报道，陆委会星期三（2月15日）晚称，由于目前台政府尚未开放中国大陆人士来台专业交流，相关人员来台须符合专案申请规定。目前邀请上海台办访团的行程规划由台北市政府提出，市府表达配合政府政策及法规，以及访团在台交流“低调、单纯、安全”等原则，政府经评估同意以专案方式许可。

陆委会说，有关媒体报道陆委会下达“限制住居令”与处理拖延等，均非事实，市府也未提出“宵夜”行程一节。

陆委会说，已建议有关细节由台北市府依公开、透明原则对外说明，避免误解。目前政府已在通盘评估逐步推动疫后两岸健康有序交流，同时，做好交流安全秩序的维护与管理，符合民众希望，政府也责无旁贷。

陆委会当天早些时候宣布，由于台北市政府表达充分配合民进党政府政策及法令规范，同意以专案方式许可上海市台办副主任李骁东等一行六人，2月18日至20日赴台参加“2023台湾灯会在台北”相关活动及市政交流。这是疫情后中国大陆官员首次获准入境台湾。

不过，国民党台北市议员秦慧珠称，据了解，陆委会要求行程都要走审定的行程，也不能对外公开，除核准行程外，其余只能待在饭店，“不能跟别人见面，连过去与李骁东熟识的民间人士想请吃宵夜都不可”。

秦慧珠还说，台北市府很早就申请邀请上海市代表团出席台湾灯会开幕，不过陆委会技术杯葛，加上还要报出入境管理局，才会等到灯会快要结束才核准来台。

