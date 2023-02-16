国台办主任宋涛：积极解决台农渔产品输陆

中国大陆国台办主任宋涛说，陆方高度重视台湾农渔民希望恢复台农渔产品输入大陆的呼声，将协调相关部门积极予以解决。

大陆国台办发言人朱凤莲星期一（2月13日）说，陆方愿与台湾有关方面共同努力，为恢复台湾农渔产品输入大陆提供帮助。

据中国台湾网报道，宋涛星期三（15日）在北京会见台湾两岸农渔业交流发展投资协会理事长黄一成一行时说，要和平、要发展，要交流、要合作是两岸同胞的共同心声。

他说，国台办将贯彻落实中共总书记习近平“两岸一家亲”理念，积极推动两岸交流合作，深化两岸融合发展，完善增进台胞福祉的制度政策，推进祖国统一大业。

宋涛强调，支持台湾农渔民分享大陆发展机遇，符合两岸同胞共同利益，并说“对于台湾农渔民希望恢复台湾农渔产品输入大陆的呼声，我们高度重视，在符合检验检疫标准的前提下，将协调相关部门积极予以解决”。

台湾在野党国民党副主席夏立言出访大陆，上星期五（2月10日）与中共中央政治局常委王沪宁会面。

国民党上星期六（11日）说，夏立言向大陆各界反映台湾基层农渔民和中小企业希望两岸交流合作、平等互惠的心声，并希望农渔产品销陆遇到的相关问题，包括石斑鱼、释迦、柑橘类等产品，能得到一定程度的解决，获得大陆积极正面的回应。