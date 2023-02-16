王毅与马克龙会面：中国重视法国独立自主大国作用

中共中央外事工作委员会办公室主任王毅强调，在乌克兰问题上，中国重视法国独立自主的大国作用，愿同包括法国在内的国际社会一道探索政治解决路径，尽快实现停火止战。

据新华社报道，王毅在法国时间星期三（2月15日）在巴黎爱丽舍宫会见法国总统马克龙，双方就乌克兰问题深入交换了意见。王毅说：“在乌克兰问题上，中方坚持客观公正立场，始终致力于劝和促谈。”

王毅强调，中国始终视法国为优先合作伙伴，愿同法国进一步密切高层交往，开辟中法关系新前景，赋予中欧关系新动能，为推动国际合作和应对全球挑战作出新贡献。

他也说，中法互施援手，共同抗击疫情，中国经济快速复苏，社会恢复正常，愿同法国全面重启各领域往来。

爱丽舍宫则公布，双方讨论了俄乌战争对最脆弱国家的影响，特别是在粮食安全和融资能力方面，并同意为在乌克兰恢复和平做出贡献。

据法新社报道，爱丽舍宫说，双方提出根据国际法，实现和平做出贡献的相同目标。马克龙也在会上讨论了法中面对气候危机等全球挑战时，两国展开合作。

王毅之后与法国外长科隆纳会面时强调，中国高度重视中法关系，愿同法国深化战略沟通，增进政治互信，通过中法合作为中欧关系带来新动能，也为世界的和平、稳定和公平发挥建设性作用。

王毅也说，中法两国都富有独立自主传统，都支持多极化，反对集团对抗。在全球化遭遇逆流、个别国家大搞脱钩断链情况下，中法应继续践行多边主义，捍卫自由贸易，加强国际科技合作。希望法国为中国企业提供公平非歧视的环境。