中国交建高层江醒标落马 曾任香港三跑项目副指挥长

中国福建省监察委员会星期二（2月14日）通报，中国交通建设集团有限公司（简称中国交建）高层和前高层被查，其中一人是中国交建粤港澳大湾区区域总部咨询江醒标，曾任中国交建香港三跑项目指挥部副指挥长。

据中共中央纪委国家监委网站，福建省监察委员会通报说，江醒标涉嫌严重职务违法，经国家监察委员会指定，福建省监察委员会对其立案监察调查。

公开简历显示，今年60岁的江醒标是福建永定客家人，2006年6月起担任中交广州航道局有限公司副总经理，八年后扶正为总经理并兼党委副书记。2015年底，江醒标调往天津航道局，出任总经理兼党委副书记。

据《明报》星期四（16日）报道，香港国际机场三跑道系统建造工程在2016年8月启动，2018年展开15公里海堤建造工程等项目。中交疏浚、中国交建和香港振华组成联合体，承建三跑填海造陆、填砂垫层、海堤、地基处理（排水板）等施工。

江醒标在2018年11月南下香港，担任中国交建香港三跑项目指挥部副指挥长。在港四年期间，江醒标热心参与社会活动，也是香港两岸客家联会顾问。

香港国际机场第三跑道2022年11月25日正式启用，同月江醒标调回粤港澳区域总部担任咨询。这次被调查，意味着他没法“平安”退休。通报未提及调查江醒标违纪问题，外界判断他主要涉及商业犯罪。

福建省监察委员会还通报，中交城市投资控股有限公司党委委员、副总经理卢书明涉嫌严重职务违法，经国家监察委员会指定，福建省监察委员会对其立案监察调查。

公开简历显示，今年50岁的卢书明是安徽五河人，从2013年5月起担任中交四航局五公司执行董事、总经理，2020年11月起转任中国交建长三角区域总部党工委委员、副总经理，江苏分公司副总经理，中交华东投资有限公司副总经理等职。2022年7月至今，卢书明任中交城市投资控股有限公司党委委员、副总经理，中交华东投资有限公司执行董事、总经理。