中国1月一线城市商品住宅售价环比转涨

中国国家统计局星期四（2月16日）公布1月份商品住宅销售价格变动情况统计数据，显示一线城市商品住宅销售价格环比转涨，二三线城市环比降势趋缓。

中国国家统计局城市司首席统计师绳国庆解读上述数据时说，2023年1月份，中国70个大中城市中商品住宅销售价格环比上涨城市个数增加；一线城市商品住宅销售价格环比转涨、二三线城市环比降势趋缓，一线城市商品住宅销售价格同比上涨、二三线城市同比下降。

绳国庆说，中国1月份70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有36个和13个，比上月分别增加21个和六个。

绳国庆提到，中国1月份一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为上涨0.2%；二手住宅销售价格环比由上月下降0.5%转为上涨0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.3%转为上涨0.1%；二手住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月收窄0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.1%，降幅比上月收窄0.2个百分点；二手住宅销售价格环比下降0.4%，降幅与上月相同。

绳国庆提及，中国1月份70个大中城市中，新建商品住宅销售价格同比上涨城市有15个，比上月减少一个；二手住宅销售价格同比上涨城市有六个，个数与上月相同。

绳国庆也说，中国1月份一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨2.1%，涨幅比上月回落0.4个百分点；二手住宅销售价格同比上涨0.9%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.1%，降幅与上月相同；二手住宅销售价格同比下降3.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降3.8%和4.7%，降幅比上月均收窄0.1个百分点。

70个大中城市房地产价格统计按一二三线城市划分，一线城市指北京、上海、广州、深圳等四个城市；二线城市指天津、石家庄、大连、哈尔滨、南京、杭州、合肥、福州、厦门、青岛、郑州、武汉、长沙、海口、重庆、成都、昆明、西安、乌鲁木齐等31个城市；三线城市指唐山、秦皇岛、包头、丹东、牡丹江、无锡、徐州、扬州、温州、泉州、九江、赣州、烟台、洛阳、宜昌、襄阳、岳阳、韶关、湛江、惠州、桂林、三亚、遵义、大理等35个城市。