习近平：中国同中亚五国深化合作将维护区域供应链稳定

中国国家主席习近平星期四（2月16日）向“中国+中亚五国”产业与投资合作论坛致贺信，表示愿同中亚国家共享超大规模市场、完备产业体系和先进技术，构建更紧密的中国—中亚命运共同体。

据央视新闻报道，习近平在贺信中说，中国同中亚五国建交30多年来，相继建立战略伙伴关系，走出了一条睦邻友好、合作共赢的新路，树立了新型国际关系典范。

他指出，中国同中亚五国深化产业与投资合作将有力维护区域产业链供应链稳定，提升地区国家产业发展水平和全球经济参与度，促进共同发展繁荣。

习近平强调，中国愿同中亚国家共享超大规模市场、完备产业体系和先进技术，深化务实合作，实现互利共赢，携手推进区域经济高质量发展，构建更加紧密的中国—中亚命运共同体。

“中国+中亚五国”产业与投资合作论坛星期四在山东省青岛市开幕，主题为“互利共赢，携手推进区域经济高质量发展”，由国家发展和改革委员会、山东省政府共同主办。

中亚五国指的是吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦。

习近平2022年1月25日在中国同中亚五国建交30周年视频峰会上强调，无论未来中国发展到什么程度，都始终是中亚国家值得信任和倚重的好邻居、好伙伴、好朋友、好兄弟，中方坚定支持中亚国家走符合本国国情的发展道路，坚定支持各国维护本国主权、独立、领土完整。