伊朗总统莱希：多边主义是国际新秩序的重要元素

伊朗总统莱希在北京大学演讲时指出，多边主义、最大限度地协同合作、摒弃一切单边主义是国际新秩序的重要元素，同时也是实现公正的保障。

据中国央视新闻报道，莱希2月14日至16日对中国进行国事访问，这是他2021年8月就任伊朗总统后首次访华。莱希星期三（2月15日）上午到访北京大学，接受北大名誉教授称号并发表演讲。

莱希在演讲中说，伊朗和中国是两个文明古国，两国关系源远流长，早在2000多年前，两国人民开辟了古老的丝绸之路，创造了辉煌的历史，加强了相互之间的联系，通过相互之间的合作，谋求人类的共同幸福，在历史上留下了美好的记忆。

莱希说，在新的时期，中国提出的复兴古丝路倡议，再次坚定了伊中两国人民加强友谊的决心，在共同发展、战略参与的道路上迈出了坚定的步伐，必将为人类的幸福创造充满希望的未来。伊朗欢迎中国提出的“一带一路”倡议，愿意与中国共同维护世界和平，促进世界发展，愿将凭借自己的地理优势与中国一道打开贯通东西方的海上丝绸之路。伊朗拥有丰富的能源，更重要的是政治独立，完全能够在建立和平、维护稳定和促进发展中发挥积极作用。

莱希在演讲时指出，多边主义、最大限度地协同合作、摒弃一切单边主义是国际新秩序的重要元素，同时也是实现公正的保障。然而，单边主义一直企图破坏各国的稳定，阻止他国的发展。扰乱独立国家推动一体化进程。

莱希说，世界上有些国家的政客难以承受中国和伊朗的崛起，经常设置障碍，造成伊中在区域一体化建设的道路上花费巨资。伊中不会接受这些障碍，会为建设区域一体化寻找新的途径，以保障两国利益。

莱希说，为了维护世界和平，促进世界发展，中国提出了（共建“一带一路”和人类命运共同体）两大倡议，充分说明中国非常重视人类未来的共同发展，并认为人类的共同幸福和进步有赖于整个人类的团结与合作。伊朗会一如既往地奉行加强伊中互信政策，共同推动全面战略合作计划，不会受地区和国际局势的影响。伊朗依然坚信伊中两国协同发展必将为国际社会朝着和平、稳定和发展方向前进铺平道路。

莱希还指出，能源安全是关乎世界和平与发展的重要问题，伊中两国积极维护能源的持久安全，不仅保障了两国的共同利益，更将进一步保障地区和世界的和平与发展。

莱希说，近几年来，一些国家把石油当做武器，打压和制裁部分石油生产国，严重威胁能源安全。制裁是大规模杀伤性武器，是最大的人权破坏因素，严重践踏受制裁国应有的权利，制裁的持续将严重破坏世界的和平。

他说，伊朗作为世界上重要的石油和天然气储量国，愿意与国际社会一道共同维护能源安全，提供能源保障，并承诺无论在任何时候，即使能源市场出现危机，伊朗仍将坚定不移地成为所有国家的可靠的合作伙伴。