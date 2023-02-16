荷兰国会首次接待台立委访问团

荷兰众议院星期二（2月14日）接待台湾立委访团，写下台荷国会外交首例。

综合台湾《自由时报》和中央社等报道，荷兰国会议员在与台湾立委会谈时，关注乌克兰战争对台湾的影响、台湾与印太国家关系、台荷及欧盟在科技与半导体领域合作，以及台湾如何强化自我防御能力及韧性等议题。

台湾立法院台湾及中南美洲暨加勒比海国会议员友好协会出访中南美洲，除走访哥伦比亚和厄瓜多尔，也在荷兰中途停留访问。

民进党立委邱志伟、许智杰及蔡适应三人，14日下午在驻荷兰代表陈欣新陪同下，赴荷兰众议院拜会参访，荷兰外交委员会主席赫尔马（Rudmer Heerema）及七位跨党派议员接待，创下台湾立委访问团踏入荷兰国会的首例。

团长邱志伟致词时说，感谢荷兰国会自2019年起连续通过六个动议案支持台湾，希望台荷双方在国际政治、安全、科技及经贸等领域深化合作，并欢迎荷兰众议院组团访台，让议员亲身体会台湾社会的民主自由及人民的热情友善。

荷兰国会经济委员会主席穆德、议员史卓玛、安浩许、柯林克，国防委员会主席德罗恩、范哈佳和艾品克等人出席，其中多位长期友台并曾提案支持台湾。赫尔马强调，此次会晤是“历史性的一刻”。

许智杰指出，此次拜会重点包括吸引荷兰赴台投资、邀请荷兰国会议员组团访台与感谢荷兰通过两大挺台议案。荷兰议员提到明年正值台荷四百年的历史交流，台湾将如何办理，有待回台后进一步和文化部研商。