中国人大外事委员会吁美国会勿采取导致事态升级举动

中国官方星期四（2月16日）呼吁美国国会在气球事件上，不要采取导致事态升级的举动。

据新华社报道，中国全国人大外事委员会在声明中，批评美国众议院通过决议案谴责中国气球侵犯美国主权，是刻意渲染中国威胁，纯属恶意炒作和政治操弄。

委员会强调，中国是一个负责任的国家，一贯严格遵守国际法，尊重各国主权和领土完整，无意侵犯任何主权国家的领土和领空。中国民用无人飞艇误入美领空完全是一起因不可抗力导致的偶发、意外事件，对美国人员和安全不构成任何威胁。中方本着负责任的态度，第一时间向美方和国际社会介绍了情况，要求美方以冷静、专业、克制方式妥善处理。

委员会批评美国执意动武，蓄意造势，严重违反国际法精神和国际惯例。“美国国会一些政客更是借题发挥、煽风点火，充分暴露了他们反华遏华的险恶居心。”

委员会也说：“构建相互尊重、和平共处、合作共赢的中美关系，符合两国人民根本利益，也是国际社会的普遍期待。我们强烈敦促美国国会尊重事实，尊重国际法精神和国际关系基本准则，立即停止对华污蔑抹黑的错误做法，不要采取导致事态升级的举动。”

美国军方击落中国气球后，众议院上星期四（9日）在无人反对的情况下通过决议案，指中国气球公然侵犯美国主权。