中国1月民航客运量恢复至2019年同期逾七成

中国1月份民航运输生产总体呈现快速恢复态势。中国民航局介绍，中国1月份民航旅客运输量恢复至2019年同期的74.5%。

据澎湃新闻报道，中国民航局星期四（2月16日）召开新闻发布会，民航局航空安全办公室副主任吴世杰在发布会上介绍中国1月民航安全生产运行情况。

他说，在安全运行方面，中国1月份全行业完成运输航空飞行84.1万小时，环比增长75.2%，同比增长11.0%；累计飞行34.2万架次，环比增长78.2%，同比增长10.4%。通用航空飞行3.1万小时，环比下降56.3%，同比下降48.0%。未发生运输航空事故，安全运行态势总体平稳。

在生产运行方面，吴世杰说，中国1月份民航运输生产总体呈现快速恢复态势，全行业完成运输总周转量73.9亿吨公里，同比增长13.9%；民航旅客运输规模迅速回升，完成旅客运输量3977.5万人次，同比增长34.8%；民航货邮运输淡季特征明显，完成货邮运输量49.0万吨，同比下降25.1%。

吴世杰还说，从恢复程度看，中国1月份民航运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别恢复至2019年同期的69.5%、74.5%和72.9%，恢复水平较2022年12月分别提高26.1、39.0和5.7个百分点。

在运行保障方面，吴世杰说，中国1月份共保障各类飞行38.3万班，日均1万2360班，日均同比增长10.1%，日均环比增长63.3%。1月份全国航班正常率为96.6%。