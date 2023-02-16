联合国委员会审议涉港澳报告 港官员称香港已重回正轨

联合国经济、社会与文化权利委员会星期三（2月15日）在瑞士日内瓦开会，审议中国提交的第三次报告，当中涵盖港澳报告。香港政制及内地事务局常任秘书长傅小慧当天在会议上说，香港在国安法及新选制双重保障下，已回到“一国两制”的正确轨道。

综合《星岛日报》《明报》等报道，联合国经济、社会与文化权利委员会审议中国内大陆、香港及澳门履行《经社文权利国际公约》的情况。委员会专家关注《香港国安法》对香港公民社会、传媒及组织工会等的影响，列举香港职工会联盟停运及《苹果日报》创办人黎智英被控，并询问港府是否采取行动废除国安法。

与会港府官员15日在会上回应称，香港仍然面对国安威胁，需要继续执行国安法，并重申国安法执法行动是根据法律及证据，与涉事者背景无关。至于黎智英案，港府官员称案件仍在进行，法院会独立及公平地审讯。

联合国经济、社会与文化权利委员会也聚焦新疆、西藏及香港人权状况。香港方面，委员会副主席温德富尔（Michael Windfuhr）称，收到的资料显示国安法生效后，公民社会生态被改变，其中一个最大工会停运、学术自由受侵蚀，而国安法由特首领导的维护国家安全委员会诠释，询问港府怎样确保国安法不被用作打压或阻碍公民社会活动。他提及，收到民间团体支持国安法，也收到民间团体称因国安法不能亲身到日内瓦参与审议。

委员埃内贝勒（Ludovic Hennebel）质疑，香港记者难以发挥专业，询问港府何时停止检控记者及传媒机构，并指《香港国安法》与人权法治不符，询问会否废除国安法。

香港保安局首席助理秘书长黄添培回应称，国安法条文列明保障人权，不同国家及地方都可基于国家安全限制人权。他还说，公约审议工作公开透明，民间团体与联合国的正常交流受香港《基本法》及特区法律保障。

香港劳工处助理处长张凯珊称，港人享有组织工会权利，指2021年度取消注册的176个工会中，只有一个由港府取消，其他175个均属自愿。2019年至2022年，已登记的职工会数目由917个增加至1 454个，增幅达59%。

港府这次派出10人代表团赴日内瓦，由政制及内地事务局常任秘书长傅小慧率领。她说，香港社会过去出现动荡，但自实施《香港国安法》及完善选举制度的双重保障下，香港重回“一国两制”的正确轨道，市民的日常生活恢复平静稳定，可继续享有合法的权利和自由。