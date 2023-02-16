专家：中国精子库多数供大于求

对于网传“中国精子库告急”的说法，有专家称，目前中国精子库的精子多数是供大于求的。

据《中国新闻周刊》2月14日报道，中国多地近期密集发布捐精招募倡议，网上有传言称这是因为精子库出现了“精荒”。上海交通大学医学院附属仁济医院副主任医师、上海市人类精子库负责人陈向锋否定了这种说法。他说：“‘精荒’这个概念起码是10年~15年之前的事情了”。

截至目前，中国已有24个省份共设立了27家人类精子库。陈向锋说，近年来，按照国家统筹和规划，中国精子库的设立逐步增多，数据显示基本满足需求。与临床需求量相比，目前中国精子库的精子多是供大于求的。

陈向锋说，除了精子库的增多，精子供大于求的另一个原因，是近15年来生殖男科临床技术的不断发展，之前被定义为绝对性男性不育症或者无精子症的患者，如今在技术帮助下依然可以使用自己的精子。

《中国新闻周刊》的报道称，比起担心志愿者招募、精子来源，更让精子库管理者们担忧的是现实的运营压力。

中国性学会会长、北京大学第一医院中共党委书记姜辉分析说，精子库对每位捐赠者的投入大约在1万元（人民币，下同，约1900新元）左右，包括5000多元的捐赠补贴以及染色体、性病、精液等各项检查的费用，更不必说场地、人员这些开销；而精子库运营模式非常单一，由于宣传不足等原因，能够直接带来收入的自精保存业务比例很低。

专家指出，在精子供大于求的情况下，中国各地发布的捐精志愿者筛查标准还是如此严格，是因为精子库所保存的精子要求远高于普通水平，还对捐赠者的健康状况、体格、生活方式等有限制。相比之下，如何更好运营精子库、提高优生优育，尽可能满足人们的生育理想，是真正值得关心的问题。

