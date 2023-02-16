民进党加严排黑 取消“10年条款”

为2024年台湾总统大选清理战场，民进党主席赖清德加严排黑，中执会星期三（2月15日）通过修订草案，未来涉及黑金、枪毒或曾遭感训者都无法担任党职或参选公职，并取消缓刑满10年可参选的“10年条款”。

综合台湾《中国时报》《自由时报》等报道，民进党主席赖清德上任后推出改革“三支箭”，连续三周召开中执会针对台南议长涉贿选、学伦及黑金问题修订内规，15日修正通过“党职人员选举办法”及“公职候选人提名条例”的排黑提案。

民进党秘书长许立明说明修法四大重点，首先，比《选罢法》更严格；其次，新增“曾参与犯罪组织者”、“性侵害犯罪或儿少性交易者”不得参选；第三，曾犯《组织犯罪防制条例》、《毒品危害防制条例》、《枪炮弹药刀械管制条例》罪者，由“经判决确定”加严规定至“经起诉者”；最后是取消“感训执行完毕或刑执行完毕、缓刑满10年可参选”的“10年条款”。

赖清德在中执会后召开记者会时说，民进党连续三周召开中执会推动党务革新，秉持着诚信、正直、负责三个精神，希望明确回应社会在“九合一”地方选举之后对民进党的批评指教，以更高标准要求党公职，更要成为台湾政治的表率。民进党是执政党，负有推动台湾持续进步的使命，不因为他党有同样问题或问题更严重就不进行革新。

被问及前国策顾问黄承国未来是否不能再参与党公职？赖清德回应说：“是的，没有错，未来涉及黑、金、枪、毒或曾遭管训者，一概没办法担任民进党的党职，也不能代表民进党参选公职。”黄承国对此说，“没有意见，尊重决定。