香港中联办主任郑雁雄盼港媒传递真信息

香港中联办主任郑雁雄从星期一（2月13日）起一连三天邀请社会各界代表春茗，星期三（15日）与香港传媒机构高层茶叙时说，他上任后要求中联办人人要懂香港、爱香港，深入社会各阶层听取意见，他也会向中央政府反映最真实的香港动态，也希望香港传媒传递真实信息。

综合《明报》和网媒“香港01”报道，郑雁雄15日首先感谢香港传媒为“一国两制”行稳致远营造良好氛围。他注意到，不少报道关注中央精神和国家议题、关注“爱国者治港”和特区政府施政、关注香港更好融入国家大局，也有不少报道体现“爱之深，责之切”、“家国在怀、点滴由心”。

今年是全面落实中共二十大精神的开创之年，郑雁雄特别指出，在中国式现代化的新征程上，香港不但不会拖后腿，而且可以当排头兵，有五个重要角色可扮演：即发挥“一国两制”的制度优势、发挥“背靠祖国，联通世界”的重要作用、发挥人民币离岸中心的重大角色、为实现祖国完全统一作出示范，以及为构建人类命运共同体作出贡献。他相信，“我们既能够把社会主义的内地建设好，又能把资本主义的香港建设好。”

如今也正值香港进入新阶段关键期的起步之年，郑雁雄强调，若要推动香港由治及兴，离不开广大媒体的共同参与。他就此提出“三个共同”与香港传媒共勉：首先，共同见证“一国两制”成功实践，真实有效传播、避免误判误读，不断地给香港社会注入正能量；其次，共同推动香港长期繁荣稳定，顺应大势讲述香港故事，发出建设声音、探讨解决方法、凝聚社会共识；最后共同参与中国式现代化的建设，善用敏锐触觉和雪亮眼光，抓住重要议题、创造舆论效应，把更多中国故事推向世界。

郑雁雄最后寄望传媒“铁肩担道义，妙手著文章”，共同凝聚香港社会强大合力。同时，他也要求中联办同仁“懂香港，爱香港”，广听社会各界尤其传媒建言，向中央政府提供最真实、全面、有用的报告，并把中央政府对香港的关怀厚爱传递到位。