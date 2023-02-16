郭台铭有意参选总统 朱立伦：最重要是赢回台湾

鸿海集团创办人郭台铭日前表态有意重返蓝营角逐2024台湾总统大位，国民党主席朱立伦对此表示，只要更多人愿意团结支持国民党他都欢迎，因为最重要的是国民党“赢回台湾、赢回中华民国”。

据台湾《上报》报道，朱立伦星期四（2月16日）出席国民党立法实务研讨会时说，只要秉持团结的心，就可以让国民党更团结，能号召更多的人来支持国民党，也呼吁所有党内同志，不管在过程中倾向哪一位候选人，最终大家都要团结才能胜选。

针对国民党内有声音认为应以征召代替初选，朱立伦则强调，不管什么建议都很好，最重要的就是“赢回台湾、赢回中华民国”，国民党会秉持这样的决心继续走下去。

郭台铭曾表态有意返回国民党参选2024总统。朱立伦说，国民党秘书长黄健庭星期二傍晚有跟郭台铭见面，表示想要了解一下相关情况，他也觉得很好，国民党现在最重要的就是团结大家，把众人整合在一起，团结一致来赢得2024大选。

不过，朱立伦也说，自己现阶段并没有规划要和郭台铭见面，会一步一脚印的按照既定行程，不会躁进也不会拖延，先努力把3月4日南投县立委补选打好，让民众看到国民党为大家拼好日子、两岸更和平、台湾更好。

至于是否一定要“非绿大联盟”或是郭台铭参选才能赢，朱立伦也重申，支持国民党的人越多越好，只要有更多人愿意团结支持国民党的，他都表示欢迎。

而针对党内2024总统民调选项没有纳入自己，朱立伦也只说，他以“无私无我、放下自我、有党无我”的精神为大家努力，相信大家最终都能团结一致，达到“平安幸福造五洲”的目标。

而民进党主席、副总统赖清德星期四在中执会表示“九二共识当中没有中华民国的生存空间”，朱立伦强调，“台独”才是在意图消灭“中华民国”，不管是“务实台独”“激进台独”还是各种“台独”，都是对“中华民国”最大的伤害，“国民党永远是捍卫中华民国、守护民主自由、维护两岸和平跟区域和平的政党。”