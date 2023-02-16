中国已恢复与58国客运定期航班

中国新航季国内客运市场持续保持较快恢复态势，航班量有望超越疫情前水平。中国民航局介绍，从上周情况来看，中国已恢复跟58个国家间的客运定期航班，亚太国家增加航班超过总量逾七成。

据中新网报道，中国民航局运输司副司长商可佳星期四（2月16日）在新闻发布会上说，中国1月8日实施“乙类乙管”政策后，民航适逢春运生产旺季，市场迅速恢复，运行安全平稳。中国新航季国内客运市场将持续保持较快恢复态势，航班量有望恢复并超过疫情前水平。

根据中共中央、国务院对冠病病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案，中国民航局取消“五个一”和“一国一策”国际客运航班调控措施，回归在双边航空运输协定框架下实施管理，自1月8日起受理中外航空公司本航季恢复航班申请和新航季的增班申请。

商可佳介绍，从上周（2月6日至12日）实际执行的航班情况来看，中国已经恢复与58个国家间的客运定期航班，98家中外航空公司共执行795班，比“乙类乙管”政策发布前一周（1月2日至8日，482班）增长65%。

商可佳说，中国与泰国、柬埔寨、澳大利亚、马来西亚、新加坡、越南等六个亚太地区国家间的航班量共增加226班，超过增班总量的70%。通航城市、通航国家和执飞航空公司数量分别恢复到疫情前25%、64%和80%。

商可佳提到，客运航班量总体恢复至疫情前的9%，中方航空公司执飞航班量占比为62%。中国与阿联酋、意大利、新西兰、荷兰、哈萨克斯坦等27个国家间的航班恢复比例超过20%，其中埃及、比利时、沙特等六个国家的航班恢复比例超过五成。

商可佳说，换季后，随着国际公商务人员往来和旅游、留学等市场的逐步恢复，航空公司尤其是外航的航班运力调整也将逐步到位，国际航班量有望进一步增加。

商可佳也说，中国民航局后续将继续统筹做好运行安全、疫情防控和国际航班恢复工作，与各国民航主管部门保持沟通，及时批复中外航空公司复航和增班计划，更好满足国际旅客出行和经贸交往需要。