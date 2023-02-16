港反修例金钟道示威七人被判两年半至三年监禁

2019年香港反修例期间有52人因在金钟道一带参与暴动被捕，其中七人在星期四（2月16日）因暴动罪被判处两年半至三年不等的监禁。

据香港《星岛日报》报道，在2019年9月29日“全球反极权大游行”之后发生的警民冲突中，有52人被控在金钟道一带参与示威，案件分拆多案处理。八名涉案被告，案发时介乎16至25岁，分别为王益利、周俊熙、黄德津、地盘管工韩伟杰、学生李柏贤、中大学生石家宇、学生刘家豪及港大学生吕昊峻。他们均承认一项暴动罪，即于2019年9月29日于金钟道一带参与暴动，另韩伟杰及李柏贤各被控一项袭警罪，获存档法庭。

案件指，2019年9月29日下午1时许，约2万名示威者参与了游行，由铜锣湾崇光百货游行至金钟香港政府总部。

当天下午4时，约200至300名黑衣示威者在政府总部外堵塞夏悫道。另有200至300人在统一中心外聚集，筑伞阵与警方对峙，期间不断投掷汽油弹及硬物。两伙人其后在政总外会合，在添华道、夏悫道及金钟道以木板路牌等掩护，继续投掷汽油弹、砖块及石头，使用巨型橡筋作投射器投掷硬物，并照射雷射光。

警方发射催泪弹及蓝色水炮驱散示威者不果，政总内警员从夏悫道及添美道出入口冲出拘捕部份人士。示威者向金钟道撤退，在近力宝中心投掷汽油弹及硬物，纵火焚烧路障。约5时半，示威者退至统一中心，另一批警员从乐礼街冲出及展开拘捕。

八名被告当场被捕，全部穿深色衣物，戴护目镜、防毒面具等防护装备。现场片段拍摄到王益利、周俊熙和黄德津筑伞阵阻挡催泪弹；吕昊峻先后手持雨伞和圆形金属牌，在多处与警方对峙；石家宇在前线拉木板；李柏贤持伞躲于伞阵后；刘家豪执长竹在场行走；韩伟杰被制服前曾向警署警长挥铁槌。

八名被告中，七人于区域法院被判监30个月两星期至三年。同案16岁学生黄德津还押至3月2日判刑，以待索取教导所报告。