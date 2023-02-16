中伊强调在彼此核心利益问题相互支持 习近平接受访伊邀请

中伊两国在伊朗总统莱希结束访华行程后发表联合声明，强调将在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，并将加强两国防务部门战略沟通，扩大联演联训和人员培训规模。中国国家主席习近平也已接受莱希关于访问伊朗的邀请。

据新华社报道，莱希在2月14日至16日对中国进行国事访问，中伊两国星期四（2月16日）发表联合声明，重申在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持。

声明说，中伊双方坚定支持对方维护国家主权、领土完整和民族尊严。中方坚决反对外部势力干涉伊朗内政，破坏伊朗安全稳定。伊方将继续奉行一个中国政策。中方支持伊方在地区和国际事务中发挥更大作用。

中伊两国在声明中，谴责一切形式的恐怖主义，反对任何针对平民的恐怖袭击，反对在反恐问题上搞“双重标准”，反对将恐怖主义同特定民族和宗教挂钩，主张通过发展和鼓励温和中道思想消除恐怖主义滋生土壤，从源头上减少恐怖势力发展空间。

中伊双方同意进一步加强反恐合作，维护国际和地区和平安全。双方愿就反恐问题举行双边磋商，并探讨建立双边反恐政治磋商机制。双方同意于2023年内在北京召开两国公安内政安全联合工作组第四次会议。

根据声明，中伊双方愿共同努力落实全面合作计划，继续深化在贸易、农业、工业、可再生能源、基础设施等领域合作。为实现双边贸易可持续增长，中方愿参与并扩大在伊朗生产优质产品，以增加伊朗对华出口。中方愿帮助伊方提升粮食安全和综合农业生产力，同意统筹利用对外援助、技术交流及经贸合作等资源，共建现代化农业联合实验室、开展农业技术合作示范项目。

关于人权问题，中伊两国在声明中指出，各国国情不同，历史文化、社会制度、经济社会发展水平存在差异，必须坚持与各国实际相结合，按照本国国情、价值观和人民需求保护人权。双方重申应当奉行不干涉别国内政原则，强调应尊重不同国家的民主治理模式，反对借口维护人权、民主进行政治操弄，干涉别国内政，甚至煽动动乱，制造分裂。

中伊双方也在声明中强调，裁军和核不扩散对世界和平的重要性，反对任何国家的单边胁迫措施以及由政治目的驱动的限制性措施，阻碍《不扩散核武器条约》成员国行使和平发展和利用核技术和核能的权利。

中伊两国欢迎在包括上海合作组织在内的国际和地区框架内深化合作，重申伊朗加入上合组织将有助于地区和国际和平、安全、稳定和发展。伊方欢迎中方的金砖国家扩员倡议，已准备好向金砖贡献伊朗力量。

关于当前乌克兰危机及其对国际和平安全的影响，中伊双方呼吁国际社会特别是相关各方为和平解决乌克兰危机创造条件。

习近平也接受莱希邀请，表示愿在方便时访问伊朗。两国元首强调愿保持密切沟通，致力于深化两国全面战略伙伴关系。