世卫组织吁中国在冠病溯源上给予更多合作

冠病病毒溯源问题近期再引发关注之际，世界卫生组织（WHO）呼吁中国在追踪冠病溯源的问题上给予更多配合。

英国科学期刊《自然》（Nature）星期二（2月14日）刊登的一篇文章说，世卫组织已暂停了冠病溯源第二阶段的追踪工作，因为这一项工作难以在中国展开。

不过，据彭博社星期四（2月16日）报道，世卫组织总干事谭德塞在新闻发布会上否认了这一说法，但也坦言，在病毒出现三年多后，世卫组织在这一问题上仍难以取得中国的全面参与。“就在七周前，我给中国的一位高级官员发了一封信，要求合作。”

谭德塞也强调，世卫组织将继续推动溯源追踪工作，直到找到答案为止，因为找到冠病起源无论在科学和道德上都非常重要。

针对中国在冠病溯源工作上不配合的说法，中国外交部发言人汪文斌星期三在例行发布会上反驳称，冠病疫情发生以来，中国已两次接待世卫组织国际专家来华开展溯源合作，形成了科学、权威的联合研究报告，为全球溯源奠定了坚实基础。

他称，在冠病病毒溯源问题上，中国分享的数据和研究成果最多，这充分体现了中国开放、透明和负责任态度，也体现了中国对世卫组织和咨询小组工作的支持。中国将继续支持全球科学溯源，同世卫组织保持沟通合作。

在冠病暴发初期，世卫组织曾被美国等西方国家批评在病毒扩散时没有追究中国的责任，还被要求厘清冠病病毒的来源。世卫组织去年6月发表了一份初步报告，指出要想全面了解该病毒如何扎根，世卫组织还没有取得关键的数据。事实证明，要获得这些额外的信息是困难的。

世卫组织研究冠状病毒部门的范科霍芙（Maria Van Kerkhove）星期三发推称，世卫组织必须继续要求与世卫在中国的同事进行更多合作和协作，以推进需要在中国进行的研究。但她坦言，这变得越来越困难，因为时间越长，就越难真正了解在大流行病的早期阶段发生了什么。

在中国放宽疫情管控措施、疫情在全国范围迅速蔓延时，世卫组织也曾要求中国公开更多有关疫情的数据，以更全面地监测冠病毒株变异的可能性。近几周，由于中国医院的冠病相关死亡人数骤降，再令外界质疑中国冠病数据真实性。