港特首政策组组长月薪料逾30万港元

香港特区政府星期二（2月14日）向立法会提交特首政策组47人编制的详细方案，每年薪酬支出约6100万港元（下同，约1037万新元），组长月薪预料将达30.2万港元。

综合网媒“香港01”、无线新闻和《明报》等报道，香港特首李家超曾表明将重设类似“中策组”单位，去年12月28日确定成立特首政策组，由前立法议员黄元山担任组长，直接向特首负责，再招揽组员。

根据港府向立法会提交的文件，整个特首政策组合共有47人，包括八个首长级职位，分别为组长、三名副组长及四名助理组长，每年平均薪酬开支合计3000万港元。组长职级相等于首长级薪级第8点，意味去年底辞任立法会议员的黄元山，薪酬由任立法会议员时每月10.5万港元，增至每月30.2万元，涨幅1.8倍。

39个非首长级职位平均年薪开支合计约3100万港元，可由港府内或外人士担任。港府强调编制跟上届政府的政策创新及统筹办事处一样，不涉额外拨款。

特首政策组角色包括研究分析中国带来及国际发展，就长远议题作前瞻性研究，统筹《施政报告》的预备工作、评估民意等。

港府也将设立特首顾问团，集合主要界别翘楚，作为高层次咨询组织，向特首提供意见，特首政策组将提供研究及秘书处支援。该顾问团也会设政策研究专责小组，部分项目可能外判，目标维持每年约3000万港元预算开支。