一艘澳煤炭船抵达中国海关后改道

澳大利亚一艘载有煤炭的船只抵达中国海关几天后改道离开，显示中国可能还没完全放宽澳洲煤炭的进口禁令。

据路透社报道，金融数据科技公司路孚特和数据情报公司Kpler最新船舶追踪数据显示，一艘散货船“BBC Maryland”号从澳大利亚纽卡斯尔码头拖运了约1万2000吨动力煤抵达中国海关后，在中国东部的常熟港等待了五天却没卸货，已于星期四（2月16日）改道前往越南。

目前还不知道这艘船上煤炭的买家是谁。但三名煤炭交易商说，这批货物的买家不是获得北京进口许可四家公司中的任何一家。

一位中国的煤炭交易商说，这艘船的改道向市场释放了一个讯号，即中国当局并没有完全取消澳大利亚煤炭的进口限制。

中澳关系2020年起恶化后，中国对澳洲煤炭实行非官方进口禁令。随着阿尔巴尼斯去年5月上任以来，中澳关系有所回暖，两国煤炭和龙虾贸易出现逐步恢复的迹象。

据中国当地媒体报道和船舶追踪数据显示，到目前为止，一艘装载约7万3300吨澳洲动力煤的干散货船Tiger East已在广东台山港口卸货，被送往中国能源集团旗下的国能台山电厂；另一艘载有冶金煤的散货船Magic Eclipse也已于星期三（2月8日）晚上抵达广东湛江港锚地，在当地卸货，买家是中国钢铁制造商宝武集团。

报道称，如今出现一艘船改道的情况，显示中澳贸易恢复的进展仍不顺利。