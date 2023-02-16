国民党驻美代表黄介正：美方称麦卡锡今年一定访台

台湾在野的国民党驻美代表黄介正说，他在访美期间得悉美国众议院议长麦卡锡今年一定访问台湾。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，也是国民党国际事务部主任的黄介正星期四（2月16日）受访时透露上述消息。

黄介正说，他在美期间拜会麦卡锡办公室幕僚和美国共和党外交委员会幕僚时，获悉麦卡锡一定会访问台湾。民主党议员办公室也认为麦卡锡能到台湾来，访台时间就在今年，但对方也明白地说，麦卡锡才刚上任，目前没有访台时间表。

黄介正强调，对于美国众议院议长访台，台湾政府应该先做形势判断，以美国时任众议院议长佩洛西去年8月访台的例子，后来的事势发展显示，台方事前掌握很少，只有事后的回应，没有任何可能的预警措施。

黄介正说，既然已有了去年的经验，不论麦卡锡来不来台湾，台湾政府应该都要有所准备，除了掌握相关资讯，还要有因应措施，“我们的天花板在哪里？最多能做到什么？最低能守住什么位子？这些评估政府都必须要做”。

针对外传台驻美代表萧美琴与独派人士在美国运作美方邀请台湾总统蔡英文访美，可能比照乌克兰总统泽连斯基到美国国会演说，或仿效台湾已故前总统李登辉当年访美，返回母校康纳尔大学演说。

黄介正说，去年暑假就听说蔡英文要访美，以过往来看，总统卸任前都会安排去邦交国访问，这无可厚非。至于美方接待规格，美方基本线很清楚，就是要符合美国国家利益。

黄介正说，美国较喜欢让对台美共同利益有贡献者任期内访美，通常也不会阻挡，彼此信任度够还会放宽一点，包含“国旗”出不出现、访美可出席场域都可以讨论，像前总统马英九卸任前也回哈佛母校演讲。

黄介正说，访问美国要尊重主人安排，台湾没有横材入灶的本钱，但基本上美国对蔡英文任内对台美关系表现满意，经过美国待遇可预期不会太差，但会否突破过去规格，就要看美方如何拿捏。

黄介正说，以前台美默契是台湾“四大天王”（正副总统、正副行政院长）与外交部长不能访美，国防部长访美不能到华盛顿周边50英里范围内，《台湾旅行法》规定后弹性变大，但到目前为止也没什么特别突破，规格仍要以当时美国国家利益为准。