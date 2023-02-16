苏州一宾馆发生火灾 造成六死28伤

江苏苏州一家宾馆星期四（2月16日）发生火灾，造成六人死亡28人受伤。

据苏州市相城区区委宣传部官微“今日相城”消息，发生火灾的地点是渭塘镇珍珠湖路1号，时间是早上6时7分。火势已在早上7时10分扑灭，现场搜救已完成。事故造成六人死亡，另有28人送医救治，其中两人伤势较重，暂无生命危险。起火原因正在调查中。

附近商铺的李姓店主告诉《新京报》，着火点为渭塘镇一家宾馆。他说，星期四早上6时左右就听到有人呼救，发现附近的“昌宏宾馆”着火了。他在现场看到，有宾馆住客慌忙逃下楼。在拨打119后，李姓店主就拿起店中的两个灭火器去帮忙灭火，该着火点离消防站较近，火势很快得到控制。

在昌宏宾馆对面经营商铺的戴姓男子说，昌宏宾馆所在楼的二、三、四层是宾馆，一层是商铺和宾馆出入口。他说，火灾发生时，看到宾馆内一些客人爬窗跳楼逃生，还有人挂在空调外机上，也有人通过打结的窗帘逃生。6时左右，整个镇子都能听到消防车的声音，7时半的时候火已经扑灭了，空气中还有烧焦的味道。

相城区第三人民医院急诊工作人员说，当天早上收治了多名火灾伤者，其中有轻伤，也有重伤。该院医务科工作人员称，该院已接收两名女伤者和三名男伤者，目前，只有一名伤者住院治疗。