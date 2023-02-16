香港将新设提供大陆课程私校

香港教育局星期四（2月16日）公布，将在天水围新设一所提供中国大陆课程的私立学校。

据香港中通社报道，香港教育局发言人说，当局将在天水围一幅全新土地成立一所提供中国大陆课程的私立学校，耀中耀华教育网络有限公司获甄选为最合适的申请团体。

香港教育局发言人说，这所学校预计最快于2026/27学年开始营运，并由该学年起逐步提供合计约900个大陆课程的中小学学额。学校会提供12年小学和中学班级的大陆课程，主要取录非本地学生。

香港教育局发言人说，目前香港有超过50所国际学校提供不同的非本地课程，让因工作或投资赴港居住人士的子女可在港修读，并在返回原居地后继续在当地学校升学。这些学校对吸引和挽留外地人才及外来投资发挥重要作用。但香港没有开设大陆课程的中小学，大陆家庭子女若重返大陆读书，难以融入当地教育系统。

随着粤港澳大湾区的蓬勃发展，香港教育局发言人说，香港锐意促进大湾区内人才互动并增强发展动能，预期在香港的大陆家庭对大陆课程学额的需求会日趋殷切，成立开办大陆课程的学校可适时回应需要。

香港教育局透过校舍分配委员会的公开和公平竞逐机制分配有关土地，2021年7月邀请团体表达意向，共收到八份申请。校舍分配委员会仔细考虑了多项因素，包括团体营办大陆课程的经验和能力、是否有良好的管治架构和稳健的财政基础等，甄选最合适团体。

资料显示，耀中耀华教育网络目前在香港营运两所学校，分别为香港耀中国际学校和耀中幼教学院。