澳贸易部长：中国宣布澳中冰冻期已结束

澳大利亚贸易部长法雷尔（Don Farrell）称，中国已宣布澳中关系的冰冻期已结束。

彭博社星期四（2月16日）发表法雷尔的专访内容。法雷尔说，澳中之间的紧张局势不是一夜之间造成的，也不会在一夜之间得到解决。但“（王文涛）部长确实对我说，冰冻期已经过去，我们现在正走向温暖的春天”。

中国商务部长王文涛2月6日在与法雷尔的会谈中说了上述这番话，这是2019年以来中国和澳大利亚贸易部长之间的第一次会谈。中澳贸易部长还将在未来几天举行会议，讨论放宽贸易限制的问题。

法雷尔说，中国和澳大利亚政府的代表将集中讨论如何采取下一步措施来升温经济关系，预计他将在未来几个月内前往北京，与王文涛举行面对面会谈。

法雷尔称，在他10天前与王文涛的会谈中，除了逐步恢复的煤炭贸易外，澳大利亚木材产品的订单将“陆续到位”。他另外还被告知，澳大利亚乳品公司Bulla收到了几年来的第一份中国订单，而且他对中国放宽澳大利亚葡萄酒的高关税抱有希望。

法雷尔早前曾表示，希望在向中国市场出售木材、葡萄酒和乳制品方面取得突破。

中澳一直以来是密切的贸易伙伴，但近年因中国扩大在印太地区的影响、香港、新疆以及冠病溯源等问题闹僵，两国关系陷入谷底。中国也在2020年5月对澳洲煤炭、葡萄酒、棉花等实施贸易限制，并在2021年5月无限期暂停中澳战略经济对话机制下的所有活动。

不过，自澳洲总理阿尔巴尼斯去年5月上任以来，中澳关系有所回暖，煤炭、龙虾等贸易逐步重启。中国商务部星期四通报，2022年双边货物贸易额超过2200亿美元（约2935亿新元）。